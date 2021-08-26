Директора Азово-Сиваського парку Бандурина спіймали на хабарі. ФОТО
Про це повідомляє департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.
"Оперативники управління стратегічних розслідувань в Херсонській області Нацполіції затримали в.о. директора національного природного парку - депутата Мелітопольської міськради під час отримання чергового"траншу". Приватний перевізник надав йому шість тисяч гривень за дозвіл на безперешкодний проїзд туристичного автобуса на територію острова", - сказано в повідомленні.
Бандурину збираються повідомити про підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди). Йому може загрожувати позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна та позбавлення права обіймати певні посади на строк до 3 років.
Азово-Сиваський національний парк перебуває в підпорядкуванні Державного управління справами.