У будівлю Офісу омбудсмена кинули "коктейль Молотова". Зловмисника затримано, - Денісова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.
Відео Сергій Окунєв, "Ґрати"
"На щастя, ніхто з працівників та відвідувачів не постраждав. Завдяки злагодженим діям правоохоронних органів зловмисника вже затримали. При ньому виявлено інші вибухові речовини. Тривають слідчі дії. Висловлюю щиру подяку міністру внутрішніх справ України Денису Монастирському за оперативне реагування на цей напад", - зазначила Денісова.
Як пізніше уточнили в прокуратурі Києва, після скоєного чоловік намагався втекти, але був затриманий співробітниками Управління державної охорони. В результаті інциденту потерпілих немає. Затриманим виявився громадянин України, 1970 року народження. Зараз затриманий доставлений в Печерське управління поліції ГУ НП в м.Києві для проведення слідчих дій. Мотиви та обставини правопорушень з'ясовуються.