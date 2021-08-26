"Укрзалізниця" тестує швейцарські поїзди Stadler FLIRT, їх можуть закупити до кінця 2022 року. ФОТОрепортаж

У проєкті City Express розглядається можливість використання поїздів Stadler FLIRT виробництва компанії Stadler зі швейцарського міста Буснанг. Зараз цей поїзд тестується на маршрутах міської електрички Києва та приміського сполучення.

Про це повідомляє сайт "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.

Перші поїзди Укрзалізниця планує отримати та запустити на маршрутах київського вузла в рамках реалізації проєкту City Express до кінця 2022 року. Серед джерел фінансування закупівлі розглядаються як кошти держбюджету, так і кредитні кошти, запропоновані виробниками.

Зазначається, що City Express є одним з головних залізничних проєктів президентської програми "Велике будівництво"

"Тестові заїзди поїзда FLIRT ми проводили на території столичної агломерації. Наразі працюємо над розробкою технічно-економічного обґрунтування проєкту, завершуємо підготовку технічних вимог до рухомого складу та платформ. Вже до кінця вересня плануємо оголосити тендер. Наше завдання — розвантажити в’їзди до столиці та скоротити час поїздок до робочих місць мешканців із міст-сателітів столиці", - зазначив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишин.

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Електропоїзди Stadler FLIRT здатні розвивати швидкість до 160 км / год. У них 262 місця для сидіння 1-го і 2-го класів. Вони пристосовані для людей з інвалідністю та адаптовані для роботи в Фінляндії, Норвегії, Естонії, Білорусі та Україні.

Крім того, буде проведено тендер, "Укрзалізниця" розсилає технічне завдання провідним вітчизняним і зарубіжним виробникам.

Серед головних вимог до іноземних виробників буде локалізація виробництва на території України.

Kyiv City Express обслуговуватиме 6 напрямків навколо Києва: Вишгородський, Богуславський (Трипілля, Кагарлик, Миронівка), Ніжинський (Бровари, Бобровиця, Носівка), Яготинський (Бориспіль, Березань), Узинський (Боярка, Вишневе, Васильків, Фастів, Біла Церква) та Клавдієвський (Ірпінь, Буча, Ворзель, Немішаєве).

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський в лютому цього року заявив, що в рамках "Великого будівництва" стартує проект City Express, який матиме на меті оновлення приміського залізничного сполучення великих українських міст.





