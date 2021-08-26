Українського воїна Олександра Аксьонова, який загинув на Донбасі, поховали на Київщині. ФОТОрепортаж

26 серпня, в місті Бориспіль Київської області відбулося прощання з Олександром Васильовичем Аксьоновим, 1982 року народження, молодшим сержантом, військовослужбовцем 131-го окремого розвідувального батальйону, який загинув 23 серпня в Донецькій області внаслідок смертельного кульового поранення, завданого російським снайпером.

Про це йдеться в матеріалі місцевого видання Вісті, повідомляє Цензор.НЕТ.

"26 серпня в Свято-Миколаївському храмі відбулось прощання з військовим з Борисполя, який напередодні загинув від ворожої кулі на Донбасі. Провести в останній шлях молодшого сержанта Олександра Аксьонова прийшлі рідні, побратими, представники міської влади на чолі з міським головою, ветерани АТО Борисполя.

Відспівали бійця священники Свято-Миколаївського храму, після чого його поховали на Рогозівському цвинтарі, на алеї героїв. На похованні був присутній і безпосередній командир Олександра, який був поряд із ним в останньому бою.

"Хочу перепросити в матері, що не зміг вберегти її сина, — не стримуючи сліз, промовив командир. — Він був воїном від бога, надійним товаришем. Ніколи не підводив, ані в бою, ані у відпустці. Це непоправна втрата для нашого взводу", - зазначається в повідомленні.

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