В Олександрівській лікарні пацієнтові в серце успішно імплантували пристрій для перекачування крові. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє відділення кардіохірургії Олександрівської лікарні, інформує Цензор.НЕТ.
Пацієнт поступив у відділення в серпні. Чоловік скаржився на задишку в стані спокою і набряки ніг, не міг пройти і 50 метрів. В анамнезі у нього - гіпертонія, інфаркт і встановка дефібрилятора. Тільки за останній рік його тричі госпіталізували в кардіологію.
Ліки не давали тривалого ефекту, і тоді лікарі вирішили робити операцію.
"Пацієнту було проведено оперативне лікування у вигляді імплантації ЛВАД (лівошлуночковий допоміжний пристрій, що допомагає ослабленому лівому шлуночку перекачувати кров). Нагадаємо, що пристрій надається безкоштовно, завдяки програмі - Київська міська державна адміністрація - КМДА Кличко – мер "Здоров'я киян", - повідомили в лікарні.