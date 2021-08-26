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Плакати з написом "Зеля х#йло" розвісили в Одесі. Поліція почала досудове розслідування. ФОТО

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Поліція розслідує справу про хуліганство.

У День Незалежності в Одесі з'явилися плакати з написом "Зеля х#йло".

Фото плакатів було опубліковано в Telegram-каналах, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон".

"Рано вранці по місту з'явилися ось такі цікаві привітання для президента, більшість поліція вже прибрала", - зазначили в пості.

Поліція Одеської області повідомила, що вранці в декількох районах міста були виявлені "банери зухвалого і цинічного змісту". Поліцейські зазначили, що кваліфікували те, що трапилося за ч. 2 ст. 296 (хуліганство, вчинене групою осіб) і розшукують того, хто розвісив плакати.

Плакати з написом Зеля х#йло розвісили в Одесі. Поліція почала досудове розслідування 01

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Топ коментарі

  • Pavel Preobrazhenskiy
    А что зеля и наш президент это одно и то же лицо?) Плакаты "Зеля х#йло" развесили 24 августа в Одессе - Цензор.НЕТ 3264
  • саша паламарчук
    Гарно ж як! Плакаты "Зеля х#йло" развесили 24 августа в Одессе - Цензор.НЕТ 4609
  • Uzer Uzer
    Цензор как всегда скромен. Помогу -
    Плакаты "Зеля х#йло" развесили 24 августа в Одессе - Цензор.НЕТ 4081

    Плакаты "Зеля х#йло" развесили 24 августа в Одессе - Цензор.НЕТ 6645

    Плакаты "Зеля х#йло" развесили 24 августа в Одессе - Цензор.НЕТ 3482
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