Плакати з написом "Зеля х#йло" розвісили в Одесі. Поліція почала досудове розслідування. ФОТО

Поліція розслідує справу про хуліганство.

У День Незалежності в Одесі з'явилися плакати з написом "Зеля х#йло".

Фото плакатів було опубліковано в Telegram-каналах, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон".

"Рано вранці по місту з'явилися ось такі цікаві привітання для президента, більшість поліція вже прибрала", - зазначили в пості.

Поліція Одеської області повідомила, що вранці в декількох районах міста були виявлені "банери зухвалого і цинічного змісту". Поліцейські зазначили, що кваліфікували те, що трапилося за ч. 2 ст. 296 (хуліганство, вчинене групою осіб) і розшукують того, хто розвісив плакати.