Україна і Швейцарія підписали меморандум для оновлення парку поїздів, - ОП. ФОТО

"Укрзалізниця", Мінінфраструктури, Stadler CIS AG, Stadler Rail AG (Швейцарія) і Швейцарське агентство зі страхування експортних ризиків SERV підписали меморандум про взаєморозуміння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Президента.

Згідно з документом, 500 млн євро підуть на розвиток сектору залізничного транспорту України.

Меморандум визначає основи співробітництва та механізм спільної роботи сторін з питань розвитку сектору залізничного транспорту України.

"Я дуже радий, що сьогодні підписується цей важливий меморандум. Він є прекрасним сигналом громадянам наших країн про те, як ми співпрацюємо", - заявив президент Володимир Зеленський, який був присутній під час підписання.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" тестує швейцарські поїзди Stadler FLIRT, їх можуть закупити до кінця 2022 року. ФОТОрепортаж

Зазначається, що вперше в історії на державному рівні Україна залучить експортне фінансування зі Швейцарії для розвитку залізничного транспорту України, зокрема оновлення парку поїздів. Співпраця передбачає не просто закупівлю потягів, а й локалізацію виробництва Stadler. Для цього планують побудувати новий завод на території України.

Зеленський нагадав, що в межах програми "Велике будівництво" запускається проєкт City Express для розвитку приміського залізничного сполучення.

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, в межах співпраці зі Stadler планують закупити 30 приміських електропоїздів виробництва цієї компанії для Києва, ще 30 будуть розподілені між Харковом і Дніпром.

Нагадаємо, в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" Укрзалізниця отримає також 130 нових вантажних електропоїздів виробництва французької компанії Alstom.

Також читайте: Зеленський порадив представникам бізнесу йти в політику



