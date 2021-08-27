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Суд у Києві розглядає апеляцію на запобіжні заходи представникам "Нацкорпусу". ФОТОрепортаж

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Київський апеляційний суд почав розгляд апеляційної скарги на запобіжні заходи представникам "Національного корпусу", яких підозрюють у можливому рекеті та організації організованого злочинного угруповання.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Біля будівлі суду стоять кілька автозаків і автомобілі поліції.

До стін суду прийшли приблизно 50 осіб, вони поставили намет, розтягнули транспарант і встановили телевізор.

Як повідомлялося, 5 серпня в Харкові СБУ провела обшуки й арешти в декількох представників Азовського руху. Їм висунуто обвинувачення у створенні злочинної організації та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Суд у Києві розглядає апеляцію на запобіжні заходи представникам Нацкорпусу 01
Суд у Києві розглядає апеляцію на запобіжні заходи представникам Нацкорпусу 02
Суд у Києві розглядає апеляцію на запобіжні заходи представникам Нацкорпусу 03
Суд у Києві розглядає апеляцію на запобіжні заходи представникам Нацкорпусу 04
Суд у Києві розглядає апеляцію на запобіжні заходи представникам Нацкорпусу 05
Суд у Києві розглядає апеляцію на запобіжні заходи представникам Нацкорпусу 06
Суд у Києві розглядає апеляцію на запобіжні заходи представникам Нацкорпусу 07
Суд у Києві розглядає апеляцію на запобіжні заходи представникам Нацкорпусу 08
Суд у Києві розглядає апеляцію на запобіжні заходи представникам Нацкорпусу 09
Суд у Києві розглядає апеляцію на запобіжні заходи представникам Нацкорпусу 10
Суд у Києві розглядає апеляцію на запобіжні заходи представникам Нацкорпусу 11
Суд у Києві розглядає апеляцію на запобіжні заходи представникам Нацкорпусу 12
Суд у Києві розглядає апеляцію на запобіжні заходи представникам Нацкорпусу 13

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Топ коментарі

  • Envoy
    Ей ещё и пенсию платят .
  • Ksenia VB
    От цікаво чого так сепарню не судять. Чи в нас її немає ?
  • Anatoll 4de917de
    Национальный корпус привел к Власти Зеленского, срывая предвыборные митинги Порошенко, теперь пожинает плоды своих трудов.
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