З кіборгом Дмитром Ґудзиком попрощалися у Львові. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 27 серпня, у Львові попрощалися з Дмитром Васильовичем Ґудзиком, 17.11.1989 року народження, уродженцем міста Белз Сокальського району Львівської області, солдатом, військовослужбовцем 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, який загинув 20 січня 2015 року під час боїв за Донецький аеропорт.

Про це йдеться в повідомленні 80-ї окремої десантно-штурмової бригади в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Солдат Ґудзик Дмитро…. Справжній патріот, українець та чоловік. У 2014 році без сумніву став на захист батьківщини – поповнивши лави 80 окремої десантно-штурмової бригади. І до останнього подиху стояв за краще майбутнє України в яке вірив. Його ім'я не буде забуте ніколи, адже не існує більшої жертви понад ту, щоб віддати своє життя за Батьківщину.

Сьогодні особовий склад бригади схилив голови перед мужністю проявлену справжнім десантником України - Гудзиком Дмитром Васильовичем. Висловлюємо щирі співчуття близьким та рідним. Слава Україні! Слава її Героям!" - йдеться в повідомленні.

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За інформацією Цензор.НЕТ, старший солдат Ґудзик Дмитро Васильович (позивний "Шахтар") загинув 20.01.2015, керуючи палаючою МТ-ЛБ, яку було підбито проросійськими бойовиками під час її переміщення по злітно-посадковій смузі до "нового терміналу" Міжнародного аеропорту "Донецьк" імені Сергія Прокоф'єва. Екіпаж МТ-ЛБ мав завдання прийти на допомогу захисникам ДАПу, посилити вогневу підтримку за допомогою зенітної установки ЗУ-23-2. Після підбиття бойової машини "Шахтар" намагався вивезти її з під удару бойовиків та вийти у безпечну зону в бік РЛС, але здетонував боєкомплект. Внаслідок чого загинув увесь екіпаж бойової машини.

До цього часу старший солдат Ґудзик Дмитро Васильович вважався зниклим безвісти. Ідентифікований за ДНК-експертизою, але тривалий час родичі загиблого не могли повірити у його загибель.

Члени екіпажу МТ-ЛБ :

- солдат Ґудзик Дмитро Васильович, майстер-номер обслуги, 80 АЕМБр, позивний "ШАХТАР" (механік-водій МТ-ЛБ);

- солдат Самак Микола Миколайович, командир відділення,

80 АЕМБр;

Розрахунок ЗУ-23-2:

- сержант Марченко Олексій Володимирович, головний сержант-командир відділення, 81 ОАЕМБр (90 окремий аеромобільний батальйон);

- молодший сержант Алексейчук Владислав Володимирович, навідник, 81 ОАЕМБр (90 окремий аеромобільний батальйон), позивний "ЕЛВІС";

- солдат Савчук Петро Васильович, номер обслуги, 81 ОАЕМБр (90 окремий аеромобільний батальйон).