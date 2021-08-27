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У ФРН розвісили агітаційні плакати з Калінінградською областю в складі Німеччини. Кремлю це не сподобалося. ФОТО

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Невідомі у федеральній землі Мекленбург - Передня Померанія розмістили безліч агітаційних передвиборчих плакатів з картою Німеччини 1949 року в довоєнних кордонах, із сучасною російською Калінінградською областю в складі німецької держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила газета Nordkurier.

Крім Східної Пруссії, в "передвиборчу" Німеччину на плакатах включені деякі польські землі. Плакати агітують за Християнсько-демократичний союз і Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС).

У місцевій поліції заявили, що такі плакати з'явилися по всій федеральній землі, розслідування інциденту вже розпочато. Своєю чергою представник християнських демократів Ханнес Деттманн сказав, що ХДС не має стосунку до їхньої появи. Ця агітація, за його словами, "вводить в оману і має бути знята".

У ФРН розвісили агітаційні плакати з Калінінградською областю в складі Німеччини. Кремлю це не сподобалося 01

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував ситуацію.

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"Ми знаємо, бачили повідомлення ЗМІ, реакція в нас негативна, негативна, - сказав він. - Це ж не має стосунку до офіційної позиції Берліна, і офіційний Берлін не ставить під сумнів територіальну цілісність РФ".

За його словами, попри це, "дуже важливо розуміти такі територіальні прагнення певних політичних сил Німеччини".

Нагадаємо, вибори в Бундестаг Німеччини призначені на 26 вересня, за їхніми підсумками має бути сформовано новий німецький уряд.

Топ коментарі

  • дмитрий иванов 527db324
    Кёнигсбергская народная республика, возвращение в родную гавань, теперь мы дома и вот это вот всё. Любишь чужое? Теперь вот сам отведай, а мы посмотрим реакцию и удивимся странной биполярочке
  • Василий Котов 8faa7ae9
    Дайош референдум!
  • Nickol Nickols 493c4948
    Якутия и Татарстан тоже хотят отойти от Москвы В ФРГ развесили агитационные плакаты с Калининградской областью в составе Германии. Кремлю это не понравилось - Цензор.НЕТ 3245
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