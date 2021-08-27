13-річний школяр заліз на вагон і загинув від удару струмом. ФОТО

Трагедія сталася на залізничній станції "Тетерів" під Києвом. Навіщо хлопець заліз на вагон - невідомо.

Про це повідомляє поліція Київщини, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора близько 16-ї години у відділення поліції №2 (смт. Бородянка) Бучанського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в селищі Пісківка на залізничній станції "Тетерів" біля шляхів лежить непритомний невідомий", - сказано в повідомленні.

Поліцейські відправили на місце патрульних і слідчих.

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З'ясувалося, що загиблий - учень 7 класу. Проходячи повз вантажний поїзд, він вирішив залізти на вагон. "Хлопця вдарило струмом і він загинув на місці", - повідомили в поліції.

Слідчі порушили справу за статтею про вбивство з відміткою "нещасний випадок".





