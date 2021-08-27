Новини Фото

13-річний школяр заліз на вагон і загинув від удару струмом. ФОТО

8 56285
Трагедія сталася на залізничній станції "Тетерів" під Києвом. Навіщо хлопець заліз на вагон - невідомо.

Про це повідомляє поліція Київщини, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора близько 16-ї години у відділення поліції №2 (смт. Бородянка) Бучанського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в селищі Пісківка на залізничній станції "Тетерів" біля шляхів лежить непритомний невідомий", - сказано в повідомленні.

Поліцейські відправили на місце патрульних і слідчих.

Читайте також: 17-річний юнак стріляв із пневматичної рушниці по дітях на Луганщині: поранення дістав 13-річний хлопчик

З'ясувалося, що загиблий - учень 7 класу. Проходячи повз вантажний поїзд, він вирішив залізти на вагон. "Хлопця вдарило струмом і він загинув на місці", - повідомили в поліції.

Слідчі порушили справу за статтею про вбивство з відміткою "нещасний випадок".

13-річний школяр заліз на вагон і загинув від удару струмом 01
13-річний школяр заліз на вагон і загинув від удару струмом 02
13-річний школяр заліз на вагон і загинув від удару струмом 03

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Zemer
    Хотел сделать селфи, а получилась медаль от дедушки Дарвина
  • Олег Васильевич 44790e6c
    Поколение дебилов-двоечников...
  • AV77
    Они что, лезут туда проверить правда ли что, до этого 20 придурков погибли или нет.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини