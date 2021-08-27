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Чиновники на Буковині вкрали 1,3 млн грн, призначених для ліквідації наслідків повені, - СБУ. ФОТО

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Керівництво сільради підписало з підрядником договір на ремонт дороги. На нього повинні були витратити 5,5 млн грн, але 1,3 млн пішли в кишеню зловмисникам.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Угода на проведення капітального ремонту пошкодженої дороги була підписана посадовцями однієї із сільських рад Чернівецької області. За договором вартість робіт становила понад 5,5 млн грн. Втім, відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи, фактично роботи не виконані в повному обсязі, що дозволило зловмисникам привласнити 1,3 млн грн державних коштів", - сказано в повідомленні.

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Слідчі вважають, що в схемі були задіяні підрядник і співробітник сільради, який перевіряв якість роботи.

Одному з них оголошено про підозру у привласненні майна і службовому підробленні. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Чиновники на Буковині вкрали 1,3 млн грн, призначених для ліквідації наслідків повені, - СБУ 01
Чиновники на Буковині вкрали 1,3 млн грн, призначених для ліквідації наслідків повені, - СБУ 02
Чиновники на Буковині вкрали 1,3 млн грн, призначених для ліквідації наслідків повені, - СБУ 03
Чиновники на Буковині вкрали 1,3 млн грн, призначених для ліквідації наслідків повені, - СБУ 04

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Топ коментарі

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    если главный начальник на гос.предприятии берет взятки и откаты и все это знают, то будут воровать все - до вахтера включительно..
    Если начальники в регионах знают, что на Банковой и в ВР все решается через интересы и коррупцию, то воровать будет вся страна..
  • NNN
    Що ви можете хотіти від влади , якщо навіть чиновники сільради обкрадають своїх же односельців - людей які живуть просто поруч з ними ...?!
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    так рыба гниет с головы
    - коррупцию можно победить только сверху и НИКОГДА с низу или с боку
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