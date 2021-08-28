Сховок із бойовими засобами ураження виявили в центрі Кропивницького, вилучили реактивні протитанкові гранати та ящик набоїв. ФОТОрепортаж
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.
"Перевіряється інформація щодо можливого використання виявленого арсеналу для здійснення диверсій чи терактів на території регіону", - сказано в повідомленні.
Сховок зі зброєю і боєприпасами був облаштований у приватному будинку, який розташований на одній із центральних вулиць міста.
"Встановлено, що тайник обладнав у власному домоволодінні представник місцевих кримінальних кіл. Зловмисник раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких злочинів", - інформує пресцентр.
Під час обшуку за місцем його проживання правоохоронці виявили 2 реактивні протитанкові гранати РПГ-26, артилерійський снаряд, понад 1 тис. бойових набоїв калібру 5,45 мм.
Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.
Вирішується питання про повідомлення зловмисникові про підозру і обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії щодо встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до неї.