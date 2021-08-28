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"Життя заручників Кремля - не іграшки", - акція на підтримку українських політв'язнів у РФ відбулась під ОП. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Напередодні зустрічі Зеленського та Байдена під будівлею Офісу президента в Києві відбулася акція-перформанс на підтримку українських політв'язнів у РФ.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Колишні політв'язні разом із родичами і правозахисниками вимагали активних дій від влади щодо звільнення українських політв'язнів і заручників Кремля.

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Учасники акції звернулися до президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена з проханням знайти шляхи тиску на Російську Федерацію з метою звільнення осіб, незаконно утримуваних і засуджених унаслідок російської агресії проти України на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму, а також у РФ.

Життя заручників Кремля - не іграшки, - акція на підтримку українських політвязнів у РФ відбулась під ОП 01
Життя заручників Кремля - не іграшки, - акція на підтримку українських політвязнів у РФ відбулась під ОП 02
Життя заручників Кремля - не іграшки, - акція на підтримку українських політвязнів у РФ відбулась під ОП 03
Життя заручників Кремля - не іграшки, - акція на підтримку українських політвязнів у РФ відбулась під ОП 04
Життя заручників Кремля - не іграшки, - акція на підтримку українських політвязнів у РФ відбулась під ОП 05
Життя заручників Кремля - не іграшки, - акція на підтримку українських політвязнів у РФ відбулась під ОП 06
Життя заручників Кремля - не іграшки, - акція на підтримку українських політвязнів у РФ відбулась під ОП 07
Життя заручників Кремля - не іграшки, - акція на підтримку українських політвязнів у РФ відбулась під ОП 08
Життя заручників Кремля - не іграшки, - акція на підтримку українських політвязнів у РФ відбулась під ОП 09
Життя заручників Кремля - не іграшки, - акція на підтримку українських політвязнів у РФ відбулась під ОП 10
Життя заручників Кремля - не іграшки, - акція на підтримку українських політвязнів у РФ відбулась під ОП 11
Життя заручників Кремля - не іграшки, - акція на підтримку українських політвязнів у РФ відбулась під ОП 12

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Після завершення акції учасники передали своє звернення голові Консультативної ради при Офісі президента Альоні Вербицькій.

Життя заручників Кремля - не іграшки, - акція на підтримку українських політвязнів у РФ відбулась під ОП 13

Життя заручників Кремля - не іграшки, - акція на підтримку українських політвязнів у РФ відбулась під ОП 14
Життя заручників Кремля - не іграшки, - акція на підтримку українських політвязнів у РФ відбулась під ОП 15
Життя заручників Кремля - не іграшки, - акція на підтримку українських політвязнів у РФ відбулась під ОП 16

ФОТО і ВІДЕО Олега Богачука

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