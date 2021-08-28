"Вимога нації - ні капітуляції", - "Свобода" і "Нацкорпус" провели мітинг біля ОП перед зустріччю Зеленського і Байдена. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Акція почалася о 12:00 біля Офісу президента, де були озвучені вимоги перед зустріччю Зеленського і Байдена.
Організатори акції зазначили, що 31 серпня заплановано зустріч Зеленського і Байдена. Водночас Україна - досі об'єкт, а не суб'єкт у міжнародній політиці. Нас не чують. Нашу долю вирішують без нашої участі. І ми мусимо це нарешті змінити.
Учасники акції вимагали:
- відмовитися від реалізації мінської капітуляції в будь-якій формі;
- жодного особливого статусу для Донбасу;
- жодного проведення виборів на окупованій території;
- жодної "формули Штайнмаєра";
- жодних Мінських угод;
- жодних переговорів у "нормандському форматі".
Також було запропоновано вимагати від США як основного гаранта за Будапештським меморандумом конкретних дій для захисту суверенітету України:
- участі в переговорах щодо війни на Донбасі,
- прямої військової допомоги,
- статусу основного союзника США поза НАТО,
- блокування добудови "Північного потоку-2".
Як зазначають учасники, якщо один гарант Будапештського меморандуму напав на Україну, а інші - "глибоко стурбовані", то наша держава має право відновити свій ядерний потенціал. І якщо не гарантують "гаранти", то гарантує ядерний статус!
Фото, відео - Олег Богачук