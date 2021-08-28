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"Вимога нації - ні капітуляції", - "Свобода" і "Нацкорпус" провели мітинг біля ОП перед зустріччю Зеленського і Байдена. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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28 серпня політичні партії "Свобода", "Національний корпус" і громадська організація "Сокіл" провели акцію перед Офісом президента з вимогою відмовитися від політики капітуляції перед західними партнерами.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Акція почалася о 12:00 біля Офісу президента, де були озвучені вимоги перед зустріччю Зеленського і Байдена.

Організатори акції зазначили, що 31 серпня заплановано зустріч Зеленського і Байдена. Водночас Україна - досі об'єкт, а не суб'єкт у міжнародній політиці. Нас не чують. Нашу долю вирішують без нашої участі. І ми мусимо це нарешті змінити.

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Учасники акції вимагали:

- відмовитися від реалізації мінської капітуляції в будь-якій формі;
- жодного особливого статусу для Донбасу;
- жодного проведення виборів на окупованій території;
- жодної "формули Штайнмаєра";
- жодних Мінських угод;
- жодних переговорів у "нормандському форматі".

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Також було запропоновано вимагати від США як основного гаранта за Будапештським меморандумом конкретних дій для захисту суверенітету України:

- участі в переговорах щодо війни на Донбасі,
- прямої військової допомоги,
- статусу основного союзника США поза НАТО,
- блокування добудови "Північного потоку-2".

Як зазначають учасники, якщо один гарант Будапештського меморандуму напав на Україну, а інші - "глибоко стурбовані", то наша держава має право відновити свій ядерний потенціал. І якщо не гарантують "гаранти", то гарантує ядерний статус!

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Вимога нації - ні капітуляції, - Свобода і Нацкорпус провели мітинг біля ОП перед зустріччю Зеленського і Байдена 01
Вимога нації - ні капітуляції, - Свобода і Нацкорпус провели мітинг біля ОП перед зустріччю Зеленського і Байдена 02
Вимога нації - ні капітуляції, - Свобода і Нацкорпус провели мітинг біля ОП перед зустріччю Зеленського і Байдена 03
Вимога нації - ні капітуляції, - Свобода і Нацкорпус провели мітинг біля ОП перед зустріччю Зеленського і Байдена 04
Вимога нації - ні капітуляції, - Свобода і Нацкорпус провели мітинг біля ОП перед зустріччю Зеленського і Байдена 05
Вимога нації - ні капітуляції, - Свобода і Нацкорпус провели мітинг біля ОП перед зустріччю Зеленського і Байдена 06
Вимога нації - ні капітуляції, - Свобода і Нацкорпус провели мітинг біля ОП перед зустріччю Зеленського і Байдена 07
Вимога нації - ні капітуляції, - Свобода і Нацкорпус провели мітинг біля ОП перед зустріччю Зеленського і Байдена 08
Вимога нації - ні капітуляції, - Свобода і Нацкорпус провели мітинг біля ОП перед зустріччю Зеленського і Байдена 09
Вимога нації - ні капітуляції, - Свобода і Нацкорпус провели мітинг біля ОП перед зустріччю Зеленського і Байдена 10
Вимога нації - ні капітуляції, - Свобода і Нацкорпус провели мітинг біля ОП перед зустріччю Зеленського і Байдена 11
Вимога нації - ні капітуляції, - Свобода і Нацкорпус провели мітинг біля ОП перед зустріччю Зеленського і Байдена 12

Фото, відео - Олег Богачук

Топ коментарі

  • Vasilij VG
    С чего это раздуплились нацхвойды и люди Тягнибакса? Пришла предоплата? "Вимога нації - ні капітуляції", - "Свобода" і "Нацкорпус" провели мітинг біля ОП перед зустріччю Зеленського з Байденом - Цензор.НЕТ 895
  • Порохобандерівець
    Прийшла вказівка очолити протести і злити в унітаз. Як і тоді, коли зі станиці Луганської ВСУ відводили.
  • Nataliia Radchenko
    Відлуння свят...
    1. На Параді йшли непрофінансовані вовою для захисту країни ракети у вигляді надувних ляльок (ну прям за Колею Котлетою) .
    2. Оголошений програмою свтякування концерт італійця був елітно зачиненим - Слуга Народу Смаглюк- Чорна (справді аж чорна від сорому) прокоментувала це як захід для мижнародних гостей та дипломатичних установ. ПРИ ЦЬОМУ ЗАХІД БУВ ЗАХИЩЕНИЙ НАЙНОВІШОГО ******** АВТОЗАКАМИ !!!
    3. Свято прадалжаєтся-свято прадалжається для вови на каналі Коломойського й Медведчука з відфільтрованими бізнесменами часів Бєніного Приватбанку...
    новина для Коломойського при цьому саме від 26 серпня, дня виступу вови на Гівноплюсах

    "Государственный «ПриватБанк» завершил процедуру вручения израильского иска экс-владельцам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а также их доверенному лицу - Вячеславу Карташову.
    «Банк обязан пять раз опубликовать уведомление о вручении по каждому из ответчиков. Сейчас это требование выполнено благодаря опубликованию 26 августа 2021 года последних сообщений о вручении по каждому из ответчиков в выпуске газеты "Голос України"», - сообщила пресс-служба.
    Пять публикаций уведомлений о вручении обязывают ответчиков в течение 60 дней подать отзыв с момента последней публикации."

    Свято прадалжаєтся?
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