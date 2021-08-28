Військові, розвідники і дипломати провели блискучу роботу, - Зеленський про евакуацію людей з Афганістану. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський назвав "блискучою" роботу військових, розвідників і дипломатів з евакуації людей з Афганістану.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в президентському твіттері.

"Сьогодні до України прибуває ще близько 360 евакуйованих з Афганістану українців і громадян інших країн. Наші військові, розвідники й дипломати провели блискучу роботу. Україна у важкі часи не залишає своїх громадян у біді та допомагає іншим!" - зазначається в повідомленні.







