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Військові, розвідники і дипломати провели блискучу роботу, - Зеленський про евакуацію людей з Афганістану. ФОТОрепортаж

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Президент України Володимир Зеленський назвав "блискучою" роботу військових, розвідників і дипломатів з евакуації людей з Афганістану.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в президентському твіттері.

"Сьогодні до України прибуває ще близько 360 евакуйованих з Афганістану українців і громадян інших країн. Наші військові, розвідники й дипломати провели блискучу роботу. Україна у важкі часи не залишає своїх громадян у біді та допомагає іншим!" - зазначається в повідомленні.

Військові, розвідники і дипломати провели блискучу роботу, - Зеленський про евакуацію людей з Афганістану 01
Військові, розвідники і дипломати провели блискучу роботу, - Зеленський про евакуацію людей з Афганістану 02
Військові, розвідники і дипломати провели блискучу роботу, - Зеленський про евакуацію людей з Афганістану 03
Військові, розвідники і дипломати провели блискучу роботу, - Зеленський про евакуацію людей з Афганістану 04

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Топ коментарі

  • шурец
    А про обстрелы и ранения наших военных наш гомнокомандующий ничего сказать не хочет******
  • Алла Новосад 5b57f84f
    На сторінці преза в твіттері немає повідомлення про сьогоднішні обстріли Авдіївки і про поранених воїнів, а про Афган є.
    Чому?
  • саша паламарчук
    сцикун тварь, сьогодні наших утюжили під Авдіївкою! що скажеш?
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