Тисячі людей в різних містах країни приєдналися до забігу "Шаную воїнів, біжу за героїв України", - Мінветеранів. ФОТОрепортаж

У суботу, 28 серпня, відбувся Всеукраїнський забіг "Шаную воїнів, біжу за героїв України". Цього року Міністерство у справах ветеранів України як організатор заходу посприяло проведенню акції у 26 містах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

Так, в Сумах до забігу долучилися понад 300 учасників, в тому числі багато молоді.

"У заході взяли участь мати загиблого захисника України Артема Гульцьо Людмила Гульцьо, члени громадських організацій та небайдужі містяни", - підкреслюється в повідомленні.

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У Дніпрі участь у забігу "Шаную воїнів, біжу за героїв України" взяли ветерани російсько-української війни та члени їхніх родин, волонтери та близькі полеглих Героїв.





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У Луганській області до забігу долучилися близько 400 людей. Вшанували пам’ять загиблих та пробігли за Героїв України ветерани, військовослужбовці, представники правоохоронних структур, Луганської облдержадміністрації, спортсмени та мешканці області. Старт забігу дав Олександр Гуртяк – батько загиблого Захисника Юрія Гуртяка.

В Тернополі забіг розпочався хвилиною мовчання та вступним словом від представника облдержадміністрації. Після цього вдова військового медика Ольга Стасів подякувала всім учасникам та присутнім на заході за пам’ять про Героїв України.

Понад сотня охочих, серед яких було багато дітей, ветерани, медики, військовослужбовці, волонтери, працівники Відділу Мінветеранів у Тернопільській області, тернополяни та гості міста, пробігли за захисників дистанцію 1,7 км. Родини загиблих воїнів з портретами рідних проводжали учасників на старті біля причалу на Набережній міського озера та зустрічали на фініші.





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В Івано-Франківську понад 250 учасників прийшли вшанувати пам'ять Героїв. Поруч з ветеранами та їхніми сім‘ями бігли родини, які втратили рідних на війні. Забіг символічно відбувся в Меморіальному сквері, де розміщена стела Героїв Прикарпаття, де поховані полеглі Герої Небесної Сотні та Захисники. Захід відкрили діти загиблих воїнів, які пробігли за своїх батьків, віддаючи їм шану та повагу.

Учасники подолали дистанцію у 1,5 кілометри, а на фініші отримали пам‘ятну медаль та подяку, які вручали родини Героїв. Також перед учасниками виступив ветеран російсько-української війни Олександр Гордієнко.





У Львові у Стрийському парку на забіг зібралось понад 200 учасників, наймолодшому з яких три роки, а найстаршому – 81. Кожен учасник мав на футболці прикріплене ім'я воїна, у пам'ять про якого він взяв участь у заході.

Забіг пам'яті загиблих воїнів у Чернігові зібрав майже 600 учасників (серед них – 50 дітей) – жителів міста та області.

У Рівному взяли участь у забігу ветерани війни, військові підрозділів ЗСУ, НГУ, МВС, представники ветеранських та волонтерських громадських об’єднань. Загалом до акції долучилось 150 рівнян.





У Хмельницькому участь у забігу взяли керівництво області, міста, районів, діючі військовослужбовці військових обласних гарнізонів, представники МВС, ветерани війни та волонтери. Також після забігу було організовано екскурсію для військовослужбовців строкової служби.

У Кропивницькому до забігу долучилося понад 200 людей. Учасникам забігу вручили нагороди та книгу пам'яті "Непереможені".





У Житомирі забіг "Шаную воїнів, біжу за героїв України" відбувся вже втретє.

У Миколаєві у забігу взяли участь близько 250 людей. Учасники подолали чотири кілометри.







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В Одесі у забігу взяли участь 250 учасників з 19 команд військових формувань та правоохоронних органів, спортивного товариства "Динамо" МВС України, трьох ДЮСШ Одеської області. Маршрут дистанції у 2 кілометри пролягав навколо Скверу Героїв Небесної Сотні у центрі міста.

У Харкові до забігу долучилися близько 120 людей. Зокрема, представники облдержадміністрації, громадських організацій та ветерани.

Понад півтори сотні учасників долучилися до забігу пам'яті "Шаную воїнів, біжу за Героїв України" в Ужгороді.







У Києві в забігу взяли участь понад тисячу осіб.