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Унаслідок російських обстрілів 28 серпня шістьох бійців ЗСУ поранено, дев'ять зазнали контузії, - Корчинська. ФОТО

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Українські війська не відповіли на обстріл росіян в Авдіївці в суботу, 28 серпня.

Про це повідомила у фейсбуці активістка і волонтерка Оксана Корчинська, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні (28 серпня. - Ред.) надважкий день на фронті. Російські найманці знахабніли і обстріляли мирну Авдіївку. На жаль, наші війська не відповіли. Зараз вже триває обстріл Пісків та Опитного, ще двоє поранених захисників. За добу - шість поранених і дев'ять контужених... Моліться за наших воїнів, попереду ніч, ворог не вибачає слабкості", - закликала вона.

Унаслідок російських обстрілів 28 серпня шістьох бійців ЗСУ поранено, девять зазнали контузії, - Корчинська 01

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Нагадаємо, від початку доби до 17:00 28 серпня російсько-окупаційні війська 13 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів четверо військовослужбовців зазнали осколкових поранень, ще 4 - бойових травм. Пізніше стало відомо про ще двох поранених.

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Топ коментарі

  • Sergey Rafalovych
    ну и где наш полководец и зеленый подонок
  • esperansa002014
    В результате российских обстрелов 28 августа шесть бойцов ВСУ ранены, девять - контужены, - Корчинская - Цензор.НЕТ 492
  • Nikol Kovalenko
    Сочиняет новые налоги для народа
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