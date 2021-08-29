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Зеленський вшанував пам'ять загиблих за Україну героїв. ФОТО

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У День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, президент Володимир Зеленський поклав квіти до Стіни пам'яті полеглих за нашу країну, розташовану на вул. Трьохсвятительській у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зазначається, що в церемонії вшанування пам'яті загиблих захисників також взяли участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак, спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков і прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, започатковано у 2019 році указом президента Володимира Зеленського №621/2019. Це рішення ухвалено з метою гідного вшанування пам'яті всіх військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які полягли в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, увічнення їхнього героїзму, зміцнення патріотичного духу в суспільстві.

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Зеленський вшанував память загиблих за Україну героїв 01
Зеленський вшанував память загиблих за Україну героїв 02

Топ коментарі

  • YU ST
    Зеленский почтил память погибших за Украину героев - Цензор.НЕТ 9861
  • Вася Шевченко f77d76ba
    нижньому фото - вірю !
    от Вона - вшанувала пам"ять ! от їй болить...вона пропустила ту біль через серце, душу, життя
  • Вася Шевченко f77d76ba
    первой Ленки нет рядом, людей рядом нет., ветеранов, тех кто выжил в том пекле и чьих побратимов чествуют - нет...
    и только три зеляхранителя и съемочная группа...
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