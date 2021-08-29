Відкриття меморіального комплексу Героїв-киян, які загинули за цілісність і незалежність України, відбулось у столиці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

До Дня пам'яті захисників України відбулося офіційне відкриття меморіального комплексу Героїв-киян, які загинули за територіальну цілісність і незалежність України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відкриття відбулось у парку "Хрещатий" на розі вулиці Михайла Грушевського та Петрівської алеї в Печерському районі.

Робота над меморіалом почалася в серпні 2018 року. Авторкою проєкту стала архітекторка Наталія Абанькова. Проєкт цього меморіалу був узгоджений із сім'ями загиблих героїв і учасниками війни.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ