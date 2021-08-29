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Відкриття меморіального комплексу Героїв-киян, які загинули за цілісність і незалежність України, відбулось у столиці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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До Дня пам'яті захисників України відбулося офіційне відкриття меморіального комплексу Героїв-киян, які загинули за територіальну цілісність і незалежність України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відкриття відбулось у парку "Хрещатий" на розі вулиці Михайла Грушевського та Петрівської алеї в Печерському районі.

Робота над меморіалом почалася в серпні 2018 року. Авторкою проєкту стала архітекторка Наталія Абанькова. Проєкт цього меморіалу був узгоджений із сім'ями загиблих героїв і учасниками війни.

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Відкриття меморіального комплексу Героїв-киян, які загинули за цілісність і незалежність України, відбулось у столиці 01
Відкриття меморіального комплексу Героїв-киян, які загинули за цілісність і незалежність України, відбулось у столиці 02
Відкриття меморіального комплексу Героїв-киян, які загинули за цілісність і незалежність України, відбулось у столиці 03
Відкриття меморіального комплексу Героїв-киян, які загинули за цілісність і незалежність України, відбулось у столиці 04
Відкриття меморіального комплексу Героїв-киян, які загинули за цілісність і незалежність України, відбулось у столиці 05
Відкриття меморіального комплексу Героїв-киян, які загинули за цілісність і незалежність України, відбулось у столиці 06
Відкриття меморіального комплексу Героїв-киян, які загинули за цілісність і незалежність України, відбулось у столиці 07
Відкриття меморіального комплексу Героїв-киян, які загинули за цілісність і незалежність України, відбулось у столиці 08
Відкриття меморіального комплексу Героїв-киян, які загинули за цілісність і незалежність України, відбулось у столиці 09
Відкриття меморіального комплексу Героїв-киян, які загинули за цілісність і незалежність України, відбулось у столиці 10
Відкриття меморіального комплексу Героїв-киян, які загинули за цілісність і незалежність України, відбулось у столиці 11
Відкриття меморіального комплексу Героїв-киян, які загинули за цілісність і незалежність України, відбулось у столиці 12
Відкриття меморіального комплексу Героїв-киян, які загинули за цілісність і незалежність України, відбулось у столиці 13
Відкриття меморіального комплексу Героїв-киян, які загинули за цілісність і незалежність України, відбулось у столиці 14
Відкриття меморіального комплексу Героїв-киян, які загинули за цілісність і незалежність України, відбулось у столиці 15
Відкриття меморіального комплексу Героїв-киян, які загинули за цілісність і незалежність України, відбулось у столиці 16
Відкриття меморіального комплексу Героїв-киян, які загинули за цілісність і незалежність України, відбулось у столиці 17

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Відкриття меморіального комплексу Героїв-киян, які загинули за цілісність і незалежність України, відбулось у столиці - Цензор.НЕТ 265
  • KAISERWALD
    Відкриття меморіального комплексу Героїв-киян, які загинули за цілісність і незалежність України, відбулось у столиці - Цензор.НЕТ 1789
  • 5 копійок
    А найкоротший кловун вже втік, чи його там і не було?
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