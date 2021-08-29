Біля кафе в Запоріжжі сталася стрілянина, п'ятеро людей постраждало, - Нацполіція. ФОТО

У Запоріжжі сьогодні близько 5:00 двоє чоловіків влаштували стрілянину. Як наслідок, п'ять осіб постраждали, з яких троє потрапили до лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Запорізької області.

Близько 5:00 у відділення поліції області надійшло повідомлення про те, що на вулиці Прибережна магістраль біля кафе невідомі відкрили стрілянину. Є постраждалі.

На місці події правоохоронці встановили, що двоє чоловіків біля одного з розважальних закладів під час раптового конфлікту з пістолетів травматичної дії почали стріляти в опонентів. Як наслідок, п'ятеро громадян зазнали травм, трьох із них госпіталізовано. Зловмисники втекли з місця події на своєму автомобілі.

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Співробітники поліції зібрали інформацію від свідків та очевидців події, вилучили і проаналізували записи з камер відеоспостереження і встановили, що розшукувані пересуваються на автомобілі "Крайслер". Орієнтування на його розшук було надано всім патрульним нарядам. У районі вулиці Північне шосе зловмисників зупинили співробітники патрульної поліції. Обидва жителі Запоріжжя, 1992 і 1987 років народження.

Наразі їх затримано. Співробітники поліції вилучили у затриманих два пістолети марки "Форт". Зброю направлено на експертизу.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від трьох до семи років. Буде вирішуватися питання про оголошення підозри і обрання запобіжного заходу.

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