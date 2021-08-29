У Києві вшанували пам'ять полеглих захисників України: люди принесли лампади та квіти соняхів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Меморіальний захід, присвячений Дню пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, відбувся на площі біля Михайлівського Золотоверхого собору.