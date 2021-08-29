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У Києві вшанували пам'ять полеглих захисників України: люди принесли лампади та квіти соняхів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Меморіальний захід, присвячений Дню пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, відбувся на площі біля Михайлівського Золотоверхого собору.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Люди приносили до меморіалу лампади та квіти соняхів - символ Дня пам'яті захисників України.

Рідні українських воїнів, убитих військами РФ, принесли їхні фотографії. Митрополит Епіфаній відслужив молебень за жертвами Іловайської трагедії.

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У Києві вшанували память полеглих захисників України: люди принесли лампади та квіти соняхів 01
У Києві вшанували память полеглих захисників України: люди принесли лампади та квіти соняхів 02
У Києві вшанували память полеглих захисників України: люди принесли лампади та квіти соняхів 03
У Києві вшанували память полеглих захисників України: люди принесли лампади та квіти соняхів 04
У Києві вшанували память полеглих захисників України: люди принесли лампади та квіти соняхів 05
У Києві вшанували память полеглих захисників України: люди принесли лампади та квіти соняхів 06
У Києві вшанували память полеглих захисників України: люди принесли лампади та квіти соняхів 07
У Києві вшанували память полеглих захисників України: люди принесли лампади та квіти соняхів 08
У Києві вшанували память полеглих захисників України: люди принесли лампади та квіти соняхів 09
У Києві вшанували память полеглих захисників України: люди принесли лампади та квіти соняхів 10
У Києві вшанували память полеглих захисників України: люди принесли лампади та квіти соняхів 11
У Києві вшанували память полеглих захисників України: люди принесли лампади та квіти соняхів 12
У Києві вшанували память полеглих захисників України: люди принесли лампади та квіти соняхів 13
У Києві вшанували память полеглих захисників України: люди принесли лампади та квіти соняхів 14
У Києві вшанували память полеглих захисників України: люди принесли лампади та квіти соняхів 15
У Києві вшанували память полеглих захисників України: люди принесли лампади та квіти соняхів 16
У Києві вшанували память полеглих захисників України: люди принесли лампади та квіти соняхів 17
У Києві вшанували память полеглих захисників України: люди принесли лампади та квіти соняхів 18
У Києві вшанували память полеглих захисників України: люди принесли лампади та квіти соняхів 19
У Києві вшанували память полеглих захисників України: люди принесли лампади та квіти соняхів 20
У Києві вшанували память полеглих захисників України: люди принесли лампади та квіти соняхів 21
У Києві вшанували память полеглих захисників України: люди принесли лампади та квіти соняхів 22
У Києві вшанували память полеглих захисників України: люди принесли лампади та квіти соняхів 23
У Києві вшанували память полеглих захисників України: люди принесли лампади та квіти соняхів 24
У Києві вшанували память полеглих захисників України: люди принесли лампади та квіти соняхів 25

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Героям СЛАВА и вечная память.

    В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника - Цензор.НЕТ 5214
  • olele
    В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника - Цензор.НЕТ 8536
  • 18c49ed2
    Вот это видно от души и от искреннего сердца. А не утреннее наркоманское чмо, боящееся живых людей.
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