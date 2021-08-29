Зеленський зустрівся із родинами загиблих захисників України. ФОТОрепортаж

У День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, президент Володимир Зеленський зустрівся із членами сімей загиблих воїнів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

У зустрічі також взяли участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, представники уряду.

"Хочу подякувати за зустріч. У цей трагічний день ми зустрічаємося з родинами загиблих захисників. Висловлюю велику повагу та подяку вам, усім рідним і близьким тих, хто віддав свої життя за Україну... Для того, щоб діти та онуки, наступні покоління святкували незалежність і незламність України, великі люди віддали свої життя за це", - наголосив Зеленський.

Президент зауважив, що подібні зустрічі необхідно проводити щороку, щоб розуміти, які проблеми є в родин загиблих захисників України і як держава має їх вирішити. Зокрема, під час зустрічі обговорювали соціальне, пенсійне та медичне забезпечення сімей воїнів.

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Зеленський також наголосив, що впродовж 2021-2022 років необхідно розв'язати питання черги на отримання житла для родин загиблих учасників бойових дій на сході України та ветеранів.

Учасники зустрічі також обговорили питання законодавчого закріплення статусу захисників України. Зокрема, йшлося про соціальні гарантії, які потрібно визначити в окремому законі.

Голова Консультативної ради з питань захисту прав захисників України Альона Вербицька запропонувала, посилаючись на статтю 17 Конституції України, напрацювати законопроєкт, який на законодавчому рівні забезпечить порядок і механізм реалізації соціальних пільг і гарантій від держави родинам загиблих захисників України. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підтримав цю пропозицію і зауважив, що паралельно з визнанням статусу захисників та членів їхніх сімей слід проводити діалог із місцевою владою щодо наповнення відповідного соціального пакету.

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Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що питання соціального забезпечення захисників України обговорюватиметься на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при главі держави, на яке запросять членів родин українських героїв. За його словами, під час засідання Конгресу члени родин захисників зможуть познайомитися з представниками місцевої влади й особисто поспілкуватися з ними.

Альона Вербицька, зі свого боку, закликала пришвидшити виконання Указу президента України №230/2021 від 11 червня 2021 року щодо створення регіональних консультаційних центрів із питань забезпечення прав і свобод захисників України при місцевих адміністраціях.

Голова Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України Сергій Куніцин повідомив, що при всіх обласних державних адміністраціях створено консультативні ради щодо захисту прав ветеранів. Вони плідно працюють і почали розглядати всі питання.

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