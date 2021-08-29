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Затоплені вулиці та зачинена станція метро "Героїв Дніпра", - на Київ обрушилася злива. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Увечері 29 серпня столицю країни накрила потужна злива. Затопило деякі вулиці, а вестибюль станції метрополітену "Героїв Дніпра" зачинили через можливе підтоплення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережі.

Як повідомляють очевидці, потужна злива затопила вулиці поруч з торговими центрами 4ROOM і "Будмайдан" (Петропавлівська вулиця).

Також від негоди постраждав і центр міста.На вулиці Жилянській повністю затоплена проїжджа частина. Підтоплені Площа Перемоги і вулиця Олеся Гончара.

Як наголошується в повідомленні пресслужби метро перший вестибюль станції Київського метро "Героїв Дніпра" закрили на вхід і вихід через сильний дощ, що пройшов в Києві, щоб уникнути підтоплення.

"Для уникнення підтоплення через негоду перший вестибюль станції Героїв Дніпра зачинено на вхід та вихід. Вестибюль №2 станції "Героїв Дніпра" продовжує працювати на вхід та вихід для пасажирів. Про повне відновлення роботи станції у звичайному режимі буде повідомлено додатково", - йдеться в інформації.

Затоплені вулиці та зачинена станція метро Героїв Дніпра, - на Київ обрушилася злива 01

Затоплені вулиці та зачинена станція метро Героїв Дніпра, - на Київ обрушилася злива 02
Затоплені вулиці та зачинена станція метро Героїв Дніпра, - на Київ обрушилася злива 03

Топ коментарі

  • marusia klimova
    Буба в Києві? Тогда всьо понятно. Цунамі ще не було?! Бєдоносець - воно таке!
  • NavigatorUR
    ..смотришь на фото..и думаешь!!! Ну за что Украину так наказали этим сцыкливым ..брехливым ничтожеством!?
  • Ksenia VB
    Затопленные улицы и закрытая станция метро "Героев Днепра", - на Киев обрушился ливень - Цензор.НЕТ 562
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