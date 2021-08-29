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"Крим - це Україна", - на адмінмежі з окупованим півостровом відкрили пам'ятний знак у формі гранітного серця. ФОТО

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З нагоди 30-ї річниці Незалежності України на КПВВ "Каланчак" відкрили пам'ятний знак "Слава Україні! Героям слава! Крим - це Україна!", виконаний у формі гранітного серця.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Його виконала родина скульпторів Рожик із міста Коростишева.

"Коростишівський скульптор заслужений художник України Віталій Рожик за три десятки років створив близько 500 робіт із природного каменю, зокрема, він творець десятка скульптур видатних українців. Тож коли ми звернулися з проханням зробити пам’ятний знак "Крим – це Україна!", вони з дружиною Наталією навіть не вагалися", - сказала організаторка заходу, київська волонтерка Марина "Квітка".

За її словами, форма пам’ятного знаку обрана невипадково, адже Україна постійно пам’ятає події, пов’язані з окупацією сонячного серця країни – півострова Крим.

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Крим - це Україна, - на адмінмежі з окупованим півостровом відкрили памятний знак у формі гранітного серця 01

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Топ коментарі

  • Mykola Vovk
    Только мне показалось, что это больше на надгробие похоже?
  • Гыг с Вами
    Кіт Вчений

    Для ******** країни етнічне походження громадянина другорядне.Головне його ототожнення з саме цією краіною,сприйняття її світоглядних аксіомов як власних.
    Нема жодних народів-братів та краін-сестер.Це совкова брехня.
    Країна тому і виокремлюється,що має відмінні від інших інтереси
  • Nick Antos
    прилагательное русский, тебя снова в твоих мокшанских ****** на бутылке отдыхать заставили?
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