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Представлено ​​машину на заміну УАЗ в армії. ВІДЕО+ФОТО

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Конструкторсько-виробниче підприємство "Українська бронетехніка" представило свій варіант машини для армії, яка здатна замінити УАЗи.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ повідомив генеральний директор компанії Владислав Бельбас.

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Дослідний зразок у межах дослідно-конструкторської роботи, шифр "Сайгак" - це командно-штабна машина підвищеної прохідності на базі Toyota Hilux. За три місяці компанії вдалося реалізувати технічне рішення, яке повністю відповідає технічним завданням Міністерства оборони.

"Згідно з умовами конкурсу, дослідний зразок має бути представлений до 1 вересня 2021 року. Завдяки професіоналізму та 100-відсотковій віддачі команди, ми змогли вкластися в надзвичайно стислі терміни і презентувати машину, готову до державних випробувань", - розповів Бельбас.

Представлено ​​машину на заміну УАЗ в армії 01

Дослідний зразок "Сайгака" розроблено спільно із чеською компанією Glomex, яка, зокрема, поставляє аналогічні машини Збройним силам Польщі та Чехії.

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За словами Бельбаса, компанія проаналізувала існуючий досвід і вибрала рішення, успішно реалізоване в Східній Європі. Єдина відмінність полягає в тому, що в країнах НАТО, зокрема Польщі, Чехії, Словаччині, до командно-штабної машини вимоги трохи нижчі, ніж в Україні. Зрозуміло, це вплине на підсумкову вартість авто.

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Інвестиції в проєкт - конструкторські роботи, створення дослідного зразка, доробка елементів конструкції – становлять приблизно 100 тисяч доларів:

"Вимоги, які виставило Міноборони до дорожнього просвіту, відповідають лише дорогим позашляховикам типу Range Rover, Toyota 79, Ford F-150. Ми ж виходимо на конкурс з рішенням, яке повністю відповідає всім технічним вимогам замовників країн НАТО регіону Східної Європи. У зв'язку з цим сподіваємося, що наш замовник буде уніфікувати військову техніку і озброєння і послідовно підходити до переходу на стандарти НАТО", - зазначив Владислав Бельбас.

Представлено ​​машину на заміну УАЗ в армії 03

У компанії стверджують, що "Сайгак" від "Української бронетехніки" традиційно буде значно привабливішим за вартістю, ніж у конкурентів.

Станом на 30 серпня "Українська бронетехніка" - єдине підприємство, що представило свої результати ДКР під шифром "Сайгак".

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Нагадаємо, що в конкурсі на розробку нового позашляховика для української армії також беруть участь "Відіюнікомерс", "Протектінжиюрінг", "Синергія" та "Укравтобуспром".

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Представлено ​​машину на заміну УАЗ в армії 05
Представлено ​​машину на заміну УАЗ в армії 06
Представлено ​​машину на заміну УАЗ в армії 07
Представлено ​​машину на заміну УАЗ в армії 08
Представлено ​​машину на заміну УАЗ в армії 09
Представлено ​​машину на заміну УАЗ в армії 10

Фото: Наталія Шаромова

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Топ коментарі

  • A San
    Единственное отличие заключается в том, что в странах НАТО, в частности Польше, Чехии, Словакии, к командно-штабной машине требования несколько ниже, чем в Украине. Разумеется, это повлияет на итоговую стоимость авто.
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    Подготовочка к откатам в 200%
  • VOLVO XC 70
    не пишите галимый бред я ездил на ЛУАЗ 7 лет ровно 10 литров жрал ЛУАЗ с 41 л.с. двиглом что в городе что на трассе... у меня на тнрассе разорвало глушитель залегло 2 выпускных клапана и 220 км своим ходом с грохотом как у вертолета разорванным глушителем скорость не выше 55 км час я доехал сам в Одессу из Саврани по киевской трассе...а иная машина стояла бы как столб... не пишите сказки придурков.. а пишите если имели опыт владения и эксплуатации..тормоза вот что было бичем ЛУАЗ по причине что ГАЗ РАФ усилитель вакуумный тормозов был на букву Г..немного переработать конструкцию тормозов поставить АБС - АВД и все была бы лялечка да к ней еще спецов из Сузуки пригласить. а так ломать не строить....
  • vadym sestritsyn
    Можно конечно и Гелентвагеном заменить! Только как ремонтировать его в полевых условиях???
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