Україна посилює автомобільне і залізничне сполучення з Молдовою, - Кубраков. ФОТОрепортаж

Уряд працює над рішеннями, які дадуть поштовх для посилення обох країн, зокрема через інфраструктуру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Цього року в межах президентської програми "Велике будівництво" відновили 116 км траси Р-08 Немирів-Ямпіль, яка є основною складовою дорони з Києва до Кишинева. Нині ведуться підготовчі роботи до будівництва нового міжнародного моста через річку Дністер у Вінницькій області в околицях прикордонних населених пунктів Ямпіль і Косеуць.

"Україна бере на себе всі фінансові зобов’язання щодо будівництва моста. Спільними зусиллями маємо забезпечити логістику до будівельного майданчику, безпеку усіх процесів. Це буде найшвидший та найкомфортніший шлях між двома столицями – минаючи Придністров’я", - заявив Кубраков.

Зазначається, що зараз Україну і Молдову з'єднує лише один міст у зоні пункту пропуску "Могилів-Подільський - Отач".

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Серед пріоритетів також відновлення залізничного сполучення між Україною і Молдовою після пандемії коронавірусу.

За словами глави Мінінфраструктури, в 2019 році залізницею подорожували приблизно 90 тис. пасажирів. За 2019 рік кількість пасажирів зросла на 30%. Найпопулярнішим був рейс Кишинів - Одеса. Через розпал пандемії сполучення було зупинено.

Відтепер поїзд Кишинів - Одеса курсуватиме щодня. Пасажири можуть вранці виїхати з Кишинева (7:09) і ще до обіду (10:55) бути в Одесі. Зворотний рейс - ввечері (18:36 - 22:33). Наступний пріоритетний напрямок - Київ-Кишинів.

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"Опрацьовуємо також можливості посилення співпраці у морському, річному та авіаційному транспорті. Якщо "Велике будівництво" всередині країни – для цілісності та єдності України, то масштабні інфраструктурні проєкти з дружніми сусідніми країнами – це наша інвестиція у безпеку та добробут в регіоні", - підсумував Кубраков.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський і Президентка Республіки Молдова Майя Санду підписали спільну заяву про важливість розвитку українсько-молдавських двосторонніх відносин.

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