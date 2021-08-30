Нацполіція викрила банду, яка незаконно заволоділа нерухомістю в Києві на 72 млн грн. ФОТОрепортаж

Слідчі і оперативники Нацполіції викрили організовану злочинну групу у протиправному заволодінні столичною нерухомістю на 72 млн гривень. До складу ОЗУ входило шестеро осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє управління комунікації Національної поліції України.

Під час досудового розслідування слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України спільно з оперативниками Департаменту карного розшуку Нацполіції встановили, що організована злочинна група протиправно заволоділа п'ятьма об’єктами елітного нерухомого майна у столиці. Нерухомість належала двом юридичним компаніям. Одне із товариств має іноземні інвестиції.

Правоохоронці з’ясували, що зловмисники використовували заздалегідь підроблені правовстановлюючі документи юридичних компаній. Без відома власників правопорушники укладали договори купівлі-продажу та переоформляли право власності на нерухоме майно на одного з членів ОЗУ. Протиправно отримане майно зловмисники легалізовували, а отримані кошти розподіляли між собою.

До складу злочинної групи входило шестеро чоловіків: 56-річний організатор та п'ять його спільників. Всі зловмисники мали свою роль у вказаній схемі – псевдодиректор, псевдопокупець, відповідальний за силовий блок під час укладення договорів та перевезення коштів.

За такою "схемою" фігуранти заволоділи п’ятьма об’єктами нерухомості на загальну суму понад 72 млн гривень.

19 серпня цього року на території міста Києва, Київської, Львівської та Івано-Франківської областей поліцейські провели 12 одночасних санкціонованих обшуків у місцях проживання та перебування членів ОЗУ. У результаті правоохоронці виявили та вилучили речові докази, які підтверджують їх злочинну діяльність.

Трьом членам ОЗУ оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 3 ст. 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) та ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 12-ти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.



Фото: сайт поліції

Працівники поліції проводять подальші процесуальні заходи, спрямовані на документування діяльності членів ОЗУ. Досудове розслідування проводилося у співпраці та з урахуванням інформації, отриманої від Ради бізнес-омбудсмена на підставі Меморандуму від 07.09.2016.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

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