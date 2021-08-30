Після виконання бойових завдань з району ООС повернулися військові частини ОК "Північ". ФОТОрепортаж

Після дев'яти місяців виконання бойових завдань вдома зустрічали воїнів 72 бригади імені Чорних Запорожців і 54-го окремого розвідувального батальйону імені Михайла Тиші.

Як інформує Цензор.НЕТ, у Білій Церкві на Київщині зустріли окрему механізовану бригаду Чорних Запорожців, а в Новоград-Волинському Житомирської області - воїнів розвідувального батальйону.

Особовий склад 72 бригади протягом дев'яти місяців виконував завдання за призначенням у районі проведення ООС на Авдіївському напрямку. Розвідники ж, чию військову частину на День Незалежності України почесно назвали ім'ям Михайла Тиші, несли службу вздовж всієї лінії розмежування Донецької області протягом такого ж терміну.

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Хвилиною мовчання воїни і гості урочистостей згадали загиблих побратимів. На території військового містечка 72 бригади в пам'ять про воїнів поклали квіти до пам'ятного знаку загиблим. За цю ротацію загинули три захисники 72 бригади - старший солдат Сергій Петраускас, солдат Владислав Мороз, старший солдат В'ячеслав Мінкін. Навіки залишаться в пам'яті і два воїни з 54 батальйону - старший солдат Олександр Пекур та старший солдат Олексій Кайданович.

Серед представників вищого командування особовий склад 72-ї бригади вітали заступник командувача Сухопутних військ ЗС України генерал-майор Олександр Голоднюк, колишній командир 72-ї бригади генерал-лейтенант Андрій Грищенко, начальник відділу морально-психологічного забезпечення управління ОК "Північ" полковник Олег Гуменний.

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За сумлінне виконання бойових завдань військовослужбовці 72-ї бригади нагороджені нагрудним знаком Міністра оборони України "За зразкову службу" та відзнакою – 9-мм пістолет АПС. Від Головнокомандувача ЗС України - почесним нагрудним знаком "За досягнення у військовій службі II ступеня", від командувача Сухопутних військ ЗС України - знаком "За особливу службу" III ступеня та цінними подарунками. Від командувача операції Об'єднаних сил - "Козацьки хрестом" I, II і III ступенів, відзнакою "За перемогу і вірність". Вручили подарунки і нагороди і від командувача військ ОК "Північ" і командира власне бригади - нагрудний знак "Україна або смерть", а також нагороду - кільце Чорних запорожців "Адамова голова", медалі "За оборону Авдіївки". Приєднався до привітань і нагород Почесний консул Литви в Луганській області, президент фонду князя Костянтина Острозького Робертас Габулас. Вручив армійцям нагороди князя Костянтина Острозького.

Урочистості з нагоди повернення 54-го окремого розвідувального батальйону також відбулися за участю гостей та з врученням нагород.

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