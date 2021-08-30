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П'яний водій збив подружжя із 5-річною донькою дорогою до бази відпочинку на Хортиці, - поліція. ФОТО

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На острові Хортиця дорогою до бази відпочинку водій іномарки в стані алкогольного сп'яніння, рухаючись на підвищеній швидкості, травмував подружжя та їхню п'ятирічну дочку. Його затримали згідно зі статтею 208 КПК України. Проводиться досудове розслідування кримінального провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.

"29 серпня близько 20-ї години до відділу поліції № 1 Запорізького районного управління надійшло повідомлення про те, що на острові Хортиця сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали троє людей.

На місці події, поліцейські встановили, що водій автомобіля "Honda Accord", 1972 року народження на автодорозі між кафе "Козацьке подвір’я" та будинком відпочинку "Пектораль" не дотримуючись швидкісного режиму, скоїв наїзд на пішоходів: чоловіка і жінку 1986 та 1993 років народження, а також їхню малолітню доньку", - йдеться в повідомленні.

Пяний водій збив подружжя із 5-річною донькою дорогою до бази відпочинку на Хортиці, - поліція 01
Фото: сайт поліції

Обох батьків з численними травмами доставили до лікарні, а дитину з політравмою госпіталізували до Запорізької обласної дитячої лікарні. Наразі її стан тяжкий.

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Встановлено, що водій транспортного засобу перебував у стані алкогольного сп’яніння. В його крові виявлено 1,6 проміле алкоголю. За скоєння тяжкого правопорушення поліцейські затримали чоловіка згідно статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Проводиться досудове розслідування.

Поліція звертається до свідків ДТП або водіїв транспортних засобів, які мають відеозаписи, що стосуються вказаної події, із проханням відгукнутись та звернутись за телефоном (098) 987-94-44 або 102.

Нагадаємо: У Мелітополі поліція затримала водія легковика, який в стані алкогольного сп’яніння скоїв наїзд на трьох пішоходів.

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Топ коментарі

  • Владимир Першин
    Есть вероятность, что отмажется. Страна погружена в хаос тотальной коррупции и безвластия. Моя история тому пример. Я, жертва преступления, вынужден тратить последние деньги для того, чтобы доказать что преступление было и что я жертва. Абсурд для нормальной страны! В моём случае Государство Украина, в лице Полиции и Суда, полностью защищает интересы преступника. Такое государство нежизнеспособно. Сейчас меня обложили со всех сторон - Следственное управление уже 15 месяцев фальсифицирует дело - Николаевская судмедэкспертиза помогает второй фальсифицированной экспертизой - Прокуратура не видит в этом никаких нарушений - Руководство МВД присылает какие-то невразумительные ответы, не касающиеся сути жалоб, Суды нарушают все сроки и принимают решения задним числом. Вся гниль украинской правоохранительной и судебной системы в моём деле. Завтра это может коснуться любого гражданина Украины. И сейчас ситуация такая, что чтобы сдвинуть это расследование мне нужно потратить колоссальные средства на адвокатов и медэкспертизы (они платные и очень дорогие). А все деньги давно ушли на лечение. Только общественный резонанс может как то помочь. Прошу распространять эту информацию в сетях https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k.
    ……..
    Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637
    А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637
    Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933
    , https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
  • Oleg Bakhtin
    А чего номер заретушировали? Страна должна знать своих "героев".
  • Александр Александр 66da010f
    Зачем видеозаписи? Не хватает доказательств, чтобы обвинить падлюку в преступлении и закрыть на два месяца в СИЗО? Наверное, отпустили под честное слово алкаша?
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