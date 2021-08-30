Чиновники Торгово-промислової палати України незаконно легалізували іноземців, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Посадові особи Торгово-промислової палати України займалися легалізацією іноземців із держав "міграційного ризику".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними контррозвідки СБУ, фігуранти налагодили протиправну схему запрошень в Україну так званих "бізнесменів" з країн Близького Сходу та Центральної Азії та сприяли їм в оформленні посвідок на тимчасове і постійне проживання в нашій державі. Також використовували фіктивні підстави для реєстрації шлюбів іноземців з громадянами України.

Встановлено, що зловмисники за грошову винагороду (від $1 тис. до $3 тис.) виготовляли фіктивні запрошення для в’їзду іноземців, а також сприяли в підготовці необхідних документів для їх подачі до Мін’юсту та Державної міграційної служби України. У подальшому це слугувало підставою для оформлення документів на право перебування в нашій державі, а також давало змогу безперешкодно перетинати державний кордон України та виїжджати до країн ЄС.

За результатами обшуків вилучено комп’ютерну техніку, телефони, інші носії інформації та документи, які підтверджують протиправну діяльність.

Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень та обрання міри запобіжного заходу.

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