У музеї "Собор Саграда Фамілія" запустили україномовний аудіогід. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У межах ініціативи дружини президента України Олени Зеленської в Іспанії запрацював перший україномовний аудіогід. Він став тридцятим у мережі аудіогідів по всьому світу. Відтепер українська мова лунає і в легендарному музеї "Собор Саграда Фамілія" (м.Барселона).

Запуск став можливим завдяки співпраці посла України в Королівстві Іспанія Сергія Погорельцева з директором музею Шав'єром Мартінесом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

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"Дуже символічно, що проєкт приурочено саме до 30-річчя незалежності України, і ми запускаємо 30-й аудіогід у дуже особливому місці. Українська звучатиме в історично визначному й культовому музеї – "Соборі Саграда Фамілія", перший камінь у фундамент якого був закладений ще в 1882 році. Для поширення української мови світом присутність в інституції такого масштабу – це надважливий крок", – розповіла Зеленська.

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Музей "Собор Саграда Фамілія" відомий тим, що спочатку його будівництвом займався архітектор Франсіско дель Вільяр, який і розробив первинний проект в неоготичному стилі. Через рік дель Вільяр покинув проект, а керівництво перебрав Антоніо Гауді. Гауді пропрацював над створенням собору Саграда Фамілія 40 років свого життя. Наразі музей перебуває на фінальній стадії будівництва, яке планують завершити у 2026 році.

Робота над україномовним аудіогідом тривала з лютого поточного року в межах проекту культурної дипломатії, яким опікується перша леді України з метою популяризації та розширення використання української мови за кордоном. Нагадаємо, раніше в межах ініціативи Олени Зеленської були запущені україномовні аудіогіди у Північній Македонії, Великій Британії, Кенії, Греції та інших країнах світу.