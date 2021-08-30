В Одесу доставили 133 біженців з Афганістану, - Держміграції. ФОТОрепортаж

В Одесу з Бориспільського аеропорту доставили 133 громадян Афганістану, евакуйованих з Кабула літаком Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ Державної міграційної служби в Одеській області.

"Серед евакуйованих громадян 48 - дорослих, 85 - дітей, найменшій дитині 7 днів (народився в аеропорту Кабула, коли його мати чекала евакуації). Найстаршій евакуйованій 85 років і вона мужньо допомагала іншим матерям з дітьми. Двом дорослим надали медичну допомогу і госпіталізували співробітники швидкої допомоги, завдяки чому їхні життя врятовані", - сказано в повідомленні.

Всім евакуйованим зроблені тести на наявність коронавірусної інфекції, хворих не виявлено.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Талібан" відхилив пропозицію Макрона про створення "зони безпеки" в Кабулі









