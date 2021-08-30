В Одесу доставили 133 біженців з Афганістану, - Держміграції. ФОТОрепортаж
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В Одесу з Бориспільського аеропорту доставили 133 громадян Афганістану, евакуйованих з Кабула літаком Збройних сил України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ Державної міграційної служби в Одеській області.
"Серед евакуйованих громадян 48 - дорослих, 85 - дітей, найменшій дитині 7 днів (народився в аеропорту Кабула, коли його мати чекала евакуації). Найстаршій евакуйованій 85 років і вона мужньо допомагала іншим матерям з дітьми. Двом дорослим надали медичну допомогу і госпіталізували співробітники швидкої допомоги, завдяки чому їхні життя врятовані", - сказано в повідомленні.
Всім евакуйованим зроблені тести на наявність коронавірусної інфекції, хворих не виявлено.