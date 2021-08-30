Новини Фото • Захоплення влади в Афганістані

В Одесу доставили 133 біженців з Афганістану, - Держміграції. ФОТОрепортаж

7 77972
В Одесу з Бориспільського аеропорту доставили 133 громадян Афганістану, евакуйованих з Кабула літаком Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ Державної міграційної служби в Одеській області.

"Серед евакуйованих громадян 48 - дорослих, 85 - дітей, найменшій дитині 7 днів (народився в аеропорту Кабула, коли його мати чекала евакуації). Найстаршій евакуйованій 85 років і вона мужньо допомагала іншим матерям з дітьми. Двом дорослим надали медичну допомогу і госпіталізували співробітники швидкої допомоги, завдяки чому їхні життя врятовані", - сказано в повідомленні.

Всім евакуйованим зроблені тести на наявність коронавірусної інфекції, хворих не виявлено.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Талібан" відхилив пропозицію Макрона про створення "зони безпеки" в Кабулі

В Одесу доставили 133 біженців з Афганістану, - Держміграції 01
В Одесу доставили 133 біженців з Афганістану, - Держміграції 02
В Одесу доставили 133 біженців з Афганістану, - Держміграції 03

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • дмитрий иванов 527db324
    И что теперь с ними делать? В семьи чиновников подселить? Кого вы понавывозили ДЛБы? В Одессу доставили 133 беженца из Афганистана, - Госмиграция - Цензор.НЕТ 331
  • 5 копійок
    Вітаю одеситів з поповненням. В Одессу доставили 133 беженца из Афганистана, - Госмиграция - Цензор.НЕТ 4623
  • Шрек Баблокат
    В Одессу доставили 133 беженца из Афганистана, - Госмиграция - Цензор.НЕТ 4679
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини