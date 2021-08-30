Забудовник своїми силами демонтує паркан ЖК, який намагався без дозволу звести в Микільській слобідці. ФОТОрепортаж
Про це повідомили Цензор.НЕТ місцеві жителі.
25 серпня Департамент міського благоустрою КМДА виніс припис замовнику будівництва ТОВ "Нова Слобідка", на сьогодні планувався примусовий демонтаж, але за пів години до початку робіт, забудовник своїми силами почав демонтаж.
Нагадаємо, проти будівництва ЖК Sundance виступають місцеві жителі і правозахисні організації, бо будівництво ведеться в межах прибережної захисної смуги р. Дніпро і пам'ятки "Історичний ландшафт київських гір і долини річки Дніпро". Також, за даними Департаменту архітектури і містобудування КМДА, містобудівні умови і обмеження на цю земельну ділянку не видавалися.
15 серпня в районі Микільської слобідки знову з'явилася будівельна техніка.
19 серпня поблизу будмайданчика бетономішалка забудовника в'їхала в натовп протестувальників, також там сталася бійка.
Після цього біля стін КМДА пройшов пікет з вимогою припинити незаконне будівництво в прибережній зоні Дніпра.
Місцеві жителі виступають за створення тут парку відпочинку. Першу чергу парку "Микільська слобідка" вже підтримала Київрада.