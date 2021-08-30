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Парашутист встановив рекорд, розгорнувши в небі найбільший прапор. ФОТО

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Площа прапора, який розгорнув у небі під Києвом підполковник ЗСУ Анатолій Глиненко, становить 530,59 м².

Про це повідомила в фейсбуці керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, інформує Цензор.НЕТ.

"Новий рекорд України в номінації "Найбільша площа прапора України, розгорнутого парашутистом у повітрі" був оголошений на аеродромі Бородянка під Києвом після приземлення рекордсмена", - написала вона.

Парашутист, який встановив рекорд, - військовослужбовець військово-морських сил ЗСУ, підполковники Анатолій Глиненко.

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Парашутист встановив рекорд, розгорнувши в небі найбільший прапор 01

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Топ коментарі

  • Senator S 01a656ec
    Супер!!!Слава Україні!!! Парашютист установил рекорд, развернув в небе самый большой флаг - Цензор.НЕТ 328
  • Alex Uzh
    Фото бомба. І красота ж яка, і прапор її доповнює)
  • Scorpman Y
    кстати, вспомнилось.. там полсотни парашютистов должны были гопак станцевать.. 24го.
    скок подоляку выделили.. 2.5 млн.грн...
    Или ОП(Г) как всегда - деньги распилили и забыли про свой пиар..
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