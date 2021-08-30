Парашутист встановив рекорд, розгорнувши в небі найбільший прапор. ФОТО
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Площа прапора, який розгорнув у небі під Києвом підполковник ЗСУ Анатолій Глиненко, становить 530,59 м².
Про це повідомила в фейсбуці керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, інформує Цензор.НЕТ.
"Новий рекорд України в номінації "Найбільша площа прапора України, розгорнутого парашутистом у повітрі" був оголошений на аеродромі Бородянка під Києвом після приземлення рекордсмена", - написала вона.
Парашутист, який встановив рекорд, - військовослужбовець військово-морських сил ЗСУ, підполковники Анатолій Глиненко.