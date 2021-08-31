Новини • Захоплення влади в Афганістані

Генерал-майор Кріс Донахью - останній американський солдат, який залишив Афганістан. ФОТО дня

27 976165
Світ облетіло фото останнього американського солдата, який покинув територію Афганістану в межах виведення сил із країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони США у соцмережі Фейсбук.

"Останній американський солдат, який залишив Афганістан: Генерал-майор Кріс Донахью, командувач 82-ї повітряно-десантної дивізії, XVIII повітряно-десантного корпусу і Форт-Бреггом, сідає на борт C-17 ВПС. США 30 серпня 2021 року завершує місію США в Кабулі", - прокоментували в Міноборони США це фото.

Також читайте: США завершили виведення сил з Афганістану

Генерал-майор Кріс Донахью - останній американський солдат, який залишив Афганістан 01

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢

Топ коментарі

  • AbOriginal_UA
    И заметьте - последним вышел генерал-майор!
    У нас бы генералы вышли первыми, а последним - солдат Тарас или Богдан.....
  • Sergey Yakovenko
    Ніхто не кидав афганців. Їх 20 років озброювали, навчали, а вони за пару днів все просрали. Просто перестали стріляти.
  • Super Gut
    Если бы на месте американцев были бы кацапы, то последний рашистский солдат тащил бы унитаз
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини