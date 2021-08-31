На Дніпропетровщині серед соняшників виявили майже 7 тис. кущів конопель вартістю 13,5 млн грн, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Майже 7 тис. кущів вартістю 13 млн гривень росли на полі між соняшників на території Криничанського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"У ході операції "МАК" поліцейські управління боротьби з наркозлочинністю ДБН, співробітників відділу аеропідтримки УМАЗ ДПП України спільно зі слідчим відділення поліції № 6 Кам’янського РУП провели аеророзвідку земельної ділянки площею 175 Га, розташованої між селами у Криничанському районі Дніпропетровської області. В ході обстеження вони виявили між соняшниками оброблені та доглянуті коноплі з ознаками культивування.

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Зразки нарковмісних рослин направили на експертизу. За цінами "чорного" ринку їхня вартість становить понад 13,5 мільйонів гривень.

Наразі поліцейські встановили власника земельної ділянки. Після отримання результатів експертизи вирішуватиметься питання про відкриття кримінального провадження за ст. 310 Кримінального кодексу України (посів або вирощування снотворного маку чи конопель). Вживаються заходи для встановлення осіб, причетних до насадження та культивування нарковмісних рослин.

Нагадаємо, за чинним законодавством незаконний посів або вирощування конопель кількістю 50 і більше рослин карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

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