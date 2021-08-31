Новини

На Дніпропетровщині серед соняшників виявили майже 7 тис. кущів конопель вартістю 13,5 млн грн, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

5 66041
Майже 7 тис. кущів вартістю 13 млн гривень росли на полі між соняшників на території Криничанського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"У ході операції "МАК" поліцейські управління боротьби з наркозлочинністю ДБН, співробітників відділу аеропідтримки УМАЗ ДПП України спільно зі слідчим відділення поліції № 6 Кам’янського РУП провели аеророзвідку земельної ділянки площею 175 Га, розташованої між селами у Криничанському районі Дніпропетровської області. В ході обстеження вони виявили між соняшниками оброблені та доглянуті коноплі з ознаками культивування.

Зразки нарковмісних рослин направили на експертизу. За цінами "чорного" ринку їхня вартість становить понад 13,5 мільйонів гривень.

На Дніпропетровщині серед соняшників виявили майже 7 тис. кущів конопель вартістю 13,5 млн грн, - поліція 01

Наразі поліцейські встановили власника земельної ділянки. Після отримання результатів експертизи вирішуватиметься питання про відкриття кримінального провадження за ст. 310 Кримінального кодексу України (посів або вирощування снотворного маку чи конопель). Вживаються заходи для встановлення осіб, причетних до насадження та культивування нарковмісних рослин.

Нагадаємо, за чинним законодавством незаконний посів або вирощування конопель кількістю 50 і більше рослин карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Також дивіться: 40 кг канабісу загальною вартістю майже 8 млн грн вилучили у чоловіка на Миколаївщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Дніпропетровщині серед соняшників виявили майже 7 тис. кущів конопель вартістю 13,5 млн грн, - поліція 02

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    7000 деревьев из программы миллиарда деревьев уничтожили ироды проклятые
    На Днепропетровщине среди подсолнухов обнаружили почти 7 тыс. кустов конопли стоимостью 13,5 млн грн, - полиция - Цензор.НЕТ 5440
  • Анатолий Панасюк
    Та весна прийде, посадять ще!
  • Eugene Homenko
    А мусоряки відзначаючи цю подію нажруться горілки, а потім й косячка покурять.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини