Сталася пожежа в готельно-ресторанному комплексі на Закарпатті, - ДСНС. ФОТО

Рятувальники ліквідували пожежу в Іршавському готельно-ресторанному комплексі, яка виникла у вівторок вранці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"31 серпня о 4:45 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в готельно-ресторанному комплексі, розташованому на вул.Гагаріна в м.Іршава. Займання виникло на даху будівлі, в якій на першому поверсі діє кафе, на другому - ресторан, а на мансардному - тривали роботи з облаштування готельних номерів", - випливає з повідомлення.

Всього для гасіння вогню було задіяно 6 одиниць техніки та 28 рятувальників особового складу ДСНС.

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О 5:45 загоряння локалізували, а о 6:55 - ліквідували. Полум'я пошкодило покрівлю комплексу на площі 450 кв.м. Причина та збиток з'ясовуються.