2 вересня в Хмельницькому попрощаються з Героєм України, підполковником Олександром Петраківським. ФОТО

У четвер, 2 вересня, на Майдані Незалежності міста Хмельницький о 12.00 відбудеться церемонія прощання з Олександром Петровичем Петраківським, 1988 року народження, уродженцем Житомира, підполковником, капітаном роти 8-го полка спеціального призначення Сил спеціальних операцій ЗСУ, Героєм України, який помер 29 серпня внаслідок надважкого поранення, що зазнав 20.07.2014 року в районі міста Щастя Луганської області під час бою з російськими військами.

Про це із посиланням на координатора центру допомоги учасникам АТО/ООС Наталю Дзекар повідомляє видання Суспільне, передає Цензор.НЕТ.

"У Хмельницькому 2 вересня на Майдані Незалежності відбудеться прощання з Героєм України Олександром Петраківським. Про це Суспільному повідомила координаторка центру допомоги учасникам АТО/ООС Наталія Дзекар.

За її словами, попередньо прощання відбудеться у військовій частині. Додає, що вхід туди буде обмежений.

Пізніше всі охочі зможуть попрощатися з Героєм України Олександром Петраківським на Майдані Незалежності 2 вересня о 12 годині", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, 20 липня 2014 року група спеціального призначення під керівництвом Олександра Петраківського, забезпечуючи проходження колони нашої техніки в аеропорт Луганська, потрапила в засідку. Під час бою Олександр віддав підлеглому свій кевларовий шолом, тим самим врятувавши йому життя. Але сам зазнав важкого поранення в голову, проте продовжував керувати діями групи, виносив поранених у безпечне місце, що дозволило забезпечити передислокацію колони. Під час лікування воїна в госпіталі було зроблено лікарську помилку, факт якої визнано комісією МОЗ: йому ввели дуже велику дозу наркозу, через що в Олександра зупинилося серце, а трубку для дихання вставили в стравохід. Відтоді родина постійно збирала кошти на продовження лікування і реабілітацію Героя України за кордоном і навіть виставила на продаж його нагороди. У червні 2016 року в питання втрутилася Адміністрація Президента, яка пообіцяла допомогти з лікуванням.

За виняткову мужність, героїзм і стійкість духу, проявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, указом Президента Олександру Петраківському присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка".

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов написав про історію поранення і лікування воїна на своїй сторінці у фейсбуці і оприлюднив медичну документацію про стан Петраківського.