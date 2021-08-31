48,7 км доріг до Шацьких озер оновили на Волині, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

На всіх 48,7 км оновлених доріг укладено тришарове покриття, на яке підрядники дали п'ятирічну гарантію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укравтодор".

Так, в рамках президентської програми "Велике будівництво" оновили 26 км траси Т-03-02 Піща - Шацьк - Любомль - Володимир-Волинський - Павлівка - Горохів - Берестечко - Козин - / М-06 / від села Піща до села Положеве і по всій протяжності 22,5 км дорогу Т-03-06 / Т-03-02 / - Шацьк - Вілиця - Прип'ять - Любохини - / Т-03-08 / від селища Шацьк до села Любохини.

"Зараз маршрути до Шацьких озер стали комфортними і безпечними. Підрядні організації працювали з березня. За цей відрізок часу відремонтували майже 48 км доріг в природний парк", - розповів заступник голови "Укравтодору" Андрій Івко.

Тепер на всіх 48,7 км оновлених доріг, за словами Івка, укладено тришарове покриття, на яке підрядники дали п'ятирічну гарантію.

Крім того, на оновлені дороги нанесена нова дорожня розмітка, встановлено нові дорожні знаки, бар'єрну огорожу, сигнальні стовпчики, облаштували посадочні майданчики, встановили нові і відремонтували існуючі автопавільйони.

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У межах населених пунктів проклали тротуари, облаштували і зміцнили узбіччя.

У цьому році "Укравтодор" планує оновити на Волині понад 195 км доріг державного значення.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підкреслив, що програма "Велике будівництво" створила 200 тисяч нових робочих місць.





