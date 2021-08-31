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Затримано чоловіка, який торгував на Закарпатті зброєю, нелегально вивезеною з території ООС, - СБУ. ФОТОрепортаж

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На Закарпатті СБУ викрила та блокувала канал незаконної торгівлі зброєю. За попередньою інформацією, організатором схеми виявився місцевий житель, який продавав зброю і засоби ураження, які підпільно вивезли з території ООС. Зловмисника затримали на місці злочину під час спецоперації СБУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як вдалося з'ясувати слідству, організатор підшукував клієнтів через особисті зв'язки.

Правоохоронці затримали чоловіка на одній із вулиць Мукачевого під час спроби збуту: 2 пістолетів Glock; 14 гранат із запалами до них; 22 штик-ножів; прицілу нічного бачення.

Ще раніше, у ході досудового розслідування, правоохоронці задокументували факт збуту зловмисником автомата АК-74 та двох гранат РГД-5.

Чоловіка затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

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Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконного переправлення військових засобів ураження з району проведення операції Об'єднаних сил.

Затримано чоловіка, який торгував на Закарпатті зброєю, нелегально вивезеною з території ООС, - СБУ 01
Затримано чоловіка, який торгував на Закарпатті зброєю, нелегально вивезеною з території ООС, - СБУ 02
Затримано чоловіка, який торгував на Закарпатті зброєю, нелегально вивезеною з території ООС, - СБУ 03
Затримано чоловіка, який торгував на Закарпатті зброєю, нелегально вивезеною з території ООС, - СБУ 04

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Топ коментарі

  • Valery Greff
    В Молдове 700 баксов Глок без очереди. Бери-нихачу.
  • Mykola Vovk
    Глоки из АТО? Встречались иногда в 14-м у добровольцев, когда добровольцы вооружались самостоятельно
  • Эдмонд Саакян
    С зоны АТО?
    Новые штыкножи и Глоки?
    Контрабанду с Европы и воровство со складов прикрыли зоной АТО, как всегда.
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