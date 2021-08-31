Затримано члена правління "Укрпрофоздоровниці", який вимагав 1 млн грн за відчуження санаторію профспілок, - прокуратура. ФОТО

Під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури міста Києва викрили чиновника ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" в здирстві та отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

За даними слідства, член правління - заступник голови правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" вимагав від представника приватного товариства 1 мільйон гривень за прийняття позитивного рішення щодо відчуження нерухомого майна "Укрпрофоздоровниці" наглядовою радою підприємства та укладення договору купівлі-продажу санаторію, розташованого на березі Дніпродзержинського водосховища на Дніпропетровщині, який перебуває в його веденні.

У ході контролю за вчиненням злочину задокументовано передачу чиновнику першої частини неправомірної вигоди в сумі 200 тис. гривень. 31 серпня 2021 року під час передачі ще 300 тис. гривень член правління був затриманий у порядку ст. 208 КПК України.

Зараз слідчі дії тривають. За місцем роботи чиновника проводяться обшуки.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до скоєння кримінального злочину.

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