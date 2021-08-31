Затримано бойовика "самооборони Криму", який активно допомагав РФ окупувати острів і отримав за це медаль, - СБУ. ФОТО

Контррозвідники Служби безпеки України викрили і затримали на Херсонщині активного учасника незаконного збройного формування. Ним виявився колишній мешканець Ялти, який у лютому 2014 року за ідейними переконаннями вступив до так званої "Ялтинської роти народної самооборони Криму". Він зі зброєю в руках здійснював патрулювання українських міст.