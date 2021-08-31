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Затримано бойовика "самооборони Криму", який активно допомагав РФ окупувати острів і отримав за це медаль, - СБУ. ФОТО

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Затримано бойовика "самооборони Криму", який активно допомагав РФ окупувати острів і отримав за це медаль, - СБУ. ФОТО
Контррозвідники Служби безпеки України викрили і затримали на Херсонщині активного учасника незаконного збройного формування. Ним виявився колишній мешканець Ялти, який у лютому 2014 року за ідейними переконаннями вступив до так званої "Ялтинської роти народної самооборони Криму". Він зі зброєю в руках здійснював патрулювання українських міст.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У лютому-березні 2014 року зловмисник брав активну участь у протидії мирним акціям і залякуванні патріотично налаштованих мешканців півострова.

Сприяння зловмисника окупаційній "адміністрації" на території АР Крим було високо оцінено військовим керівництвом країни-агресора: він нагороджений медаллю "За возвращение Крыма" від Міністерства оборони Російської Федерації.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника після його приїзду на материкову Україну.

Наразі проросійському активісту оголошено про підозру і вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізований або збройних формувань) Кримінального кодексу України.

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Затримано бойовика самооборони Криму, який активно допомагав РФ окупувати острів і отримав за це медаль, - СБУ 01
Затримано бойовика самооборони Криму, який активно допомагав РФ окупувати острів і отримав за це медаль, - СБУ 02
Затримано бойовика самооборони Криму, який активно допомагав РФ окупувати острів і отримав за це медаль, - СБУ 03

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Топ коментарі

  • буков
    Чого вони всі сюди пруться, ще й медалі з собою везуть.
  • Геннадий Дегтярёв 066af48b
    Безвиз приехал оформлять. В Гейропу. Соскучился по цивилизации. Когда в ведре на плечах две извилины, да и те прямые, ходят и патрулировать, и за безвизом. Придурок, если кратко. ))
  • Моцный Лангуст
    Задержан боевик "самообороны Крыма", который активно помогал РФ оккупировать полуостров и получил за это медаль, - СБУ - Цензор.НЕТ 2872
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