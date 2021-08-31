"Смерть п#дарам!" - російські "десантники" провели акцію проти гомосексуалів. ФОТО

Члени військово-патріотичного клубу "Десантник" у Палаці культури імені Добриніна в Ярославлі 29 серпня показали мініатюру, в якій висловилися проти гомосексуалів у лавах ВДВ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський портал 76.ru.

Учасники вийшли на сцену, підхопивши на руки одного зі своїх товаришів, на якому лежала декорація у вигляді білої цегли з написом "Смерть п#дарам". У кінці перфомансу цеглу розбили кувалдою.

Голова ярославського відділення організації ветеранів чеченської війни "Захисник" Тарас Сидорін негативно оцінив такий виступ юних десантників. За його словами, це можна розцінити як заклик до вбивства, що неприпустимо.

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Аналогічної точки зору також дотримується директор Будинку культури Ігор Дербін. "Їхня витівка була для нас несподіваною. Це не було сплановано заздалегідь або узгоджено, тому що вони знали, що ми не дозволимо. <...> Зараз ми розбираємося в ситуації, що склалася, і намагаємося мінімізувати негативні наслідки", - розповів він порталу.

Водночас керівник військово-патріотичного клубу "Десантник" Андрій Палачев нічого поганого у виступі своїх вихованців не побачив. "Дітлахи просто вирішили пожартувати і намалювали цей напис в останній момент. [Гомосексуалам] взагалі в Росії робити нема чого", - заявив він.

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