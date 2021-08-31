Подружжя Зеленських відвідало Меморіал жертвам Голодомору у Вашингтоні. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський із дружиною в рамках візиту до США відвідали встановлений у Вашингтоні Меморіал жертвам Голодомору 1932-1933 років.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Подружжя Зеленських поклало символічні снопи пшениці до підніжжя Меморіалу. Після цього пам'ять жертв вшанували члени офіційної делегації України.

Меморіал жертвам Голодомору 1932-1933 років було відкрито у Вашингтоні 7 листопада 2015 року. Проєкт пам'ятника належить американці українського походження Ларисі Курилас. Зведення меморіалу здійснювалося за рахунок державного бюджету України та приватних пожертвувань.

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