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Подружжя Зеленських відвідало Меморіал жертвам Голодомору у Вашингтоні. ФОТОрепортаж

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Президент України Володимир Зеленський із дружиною в рамках візиту до США відвідали встановлений у Вашингтоні Меморіал жертвам Голодомору 1932-1933 років.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Подружжя Зеленських поклало символічні снопи пшениці до підніжжя Меморіалу. Після цього пам'ять жертв вшанували члени офіційної делегації України.

Меморіал жертвам Голодомору 1932-1933 років було відкрито у Вашингтоні 7 листопада 2015 року. Проєкт пам'ятника належить американці українського походження Ларисі Курилас. Зведення меморіалу здійснювалося за рахунок державного бюджету України та приватних пожертвувань.

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Подружжя Зеленських відвідало Меморіал жертвам Голодомору у Вашингтоні 08
Подружжя Зеленських відвідало Меморіал жертвам Голодомору у Вашингтоні 09
Подружжя Зеленських відвідало Меморіал жертвам Голодомору у Вашингтоні 10

Топ коментарі

  • Zelya Vsyo
    Чета Зеленских посетила Мемориал жертвам Голодомора в Вашингтоне - Цензор.НЕТ 9832
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Потвора зелена ,навіщо ганьбити світлу пам"ять загинувших !!!)))
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Подружжя Зеленських відвідало Меморіал жертвам Голодомору у Вашингтоні - Цензор.НЕТ 817

    Пресс-служба президента Зеленского отказала спецкореспонденту телеканала «Прямой» в США Екатерине Лисуновой в аккредитации на ВСЕ встречи Зеленского в Америке.
    О том, что «Прямой» оказался единственным медиа из Украины, не допущенным пресс-службой президента Украины, сообщает Тарас Березовец.
    «Но, слава Конституции США и Первой поправке, гарантирующей свободу слова, "Прямой" аккредитовала пресс-служба Белого дома. Что еще вам нужно знать об открытости власти и свободе слова в Украине?» - пишет он в телеграм-канале.
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