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Подружжя Зеленських представило україномовний гід у Музеї Джорджа Вашингтона. ФОТО

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Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська презентували україномовний аудіогід у музеї-садибі першого президента США Джорджа Вашингтона "Маунт Вернон".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".

За даними представників музею, українська є шостою мовою, що використовуються в його аудіогідах.

Олена Зеленська нагадала, що це вже 31-й аудіогід українською мовою у світі, запущений у межах проєкту культурної дипломатії.

"Це добра можливість для українців долучитися до історії Сполучених Штатів рідною мовою, - сказала Зеленська. - Завдяки такій народній дипломатії наші народи стають ближчими".

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Президент своєю чергою звернув увагу на те що, Джордж Вашингтон воював 8 років, і та війна закінчилася перемогою.

"На жаль, у нас восьмий рік поспіль іде війна, - сказав він. - І ми також віримо в перемогу. І те, що ми тут, є добрим знаком".

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Подружжя Зеленських представило україномовний гід у Музеї Джорджа Вашингтона 04

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Топ коментарі

  • Герхард
    Ну вот почему нельзя было эту читу сделать главными по аудиогидам и развлекательным программам, а не доверять этим сраным аниматорам управление государством???!!!
  • Rostyslav Komarnytsky
    Якось по дурно у звучить - "перша леді". Наче титул, чи якась офіційна псала Хоча насправді правовий статус Лєнки - дружина. І писати треба "Володимир Зєлєнскій з дружиною". Бо статус "перша леді" не передбачений українським законодавством і не несе ніякого ні політичного, ні офіційного, ні правового навантаження. Тим більше, що для не стійкої психіки Лєнки таке згадування у пресі, як "перша леді" спонукає її до не адекватних амбіцій, що проявляється у спробах офіційно закріпити якийсь неофіційний статус за б'юджет ні гроші у не правовий спосіб.
  • Myroslav Hrabovsky
    Порошенко.
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