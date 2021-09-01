Подружжя Зеленських представило україномовний гід у Музеї Джорджа Вашингтона. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська презентували україномовний аудіогід у музеї-садибі першого президента США Джорджа Вашингтона "Маунт Вернон".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".

За даними представників музею, українська є шостою мовою, що використовуються в його аудіогідах.

Олена Зеленська нагадала, що це вже 31-й аудіогід українською мовою у світі, запущений у межах проєкту культурної дипломатії.

"Це добра можливість для українців долучитися до історії Сполучених Штатів рідною мовою, - сказала Зеленська. - Завдяки такій народній дипломатії наші народи стають ближчими".

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Президент своєю чергою звернув увагу на те що, Джордж Вашингтон воював 8 років, і та війна закінчилася перемогою.

"На жаль, у нас восьмий рік поспіль іде війна, - сказав він. - І ми також віримо в перемогу. І те, що ми тут, є добрим знаком".



