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Рух під новим шляхопроводом відкрили на об'їзній дорозі Дніпра, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

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У Дніпрі відкрили рух під новопобудованим шляхопроводом, який входить до складу Південного обходу міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Facebook пресслужба "Укравтодору".

У межах президентської програми "Велике будівництво" шляхопровід будували 2 місяці. У ході робіт рух ділянкою траси Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя - Маріуполь (під'їзд до аеропорту м. Дніпро) було перекрито. Зараз усі обмеження знято. Роботи тривали цілодобово.

На самому шляхопроводі роботи перебувають на фінішному етапі.

"Нагадаємо, що Південний обхід м. Дніпро – ще один український довгобуд. Будівельні роботи тут розпочали ще у 2012 році, планували завершити їх у 2014 році. Через брак фінансування роботи припинили. Протяжність обходу 7,1 км. За попередні 7 років влаштовано 3,5 км дороги, однак лише у нижньому шарі", - зазначили в "Укравтодорі".

Нагадаємо, Володимир Зеленський напередодні особисто відвідав деякі дороги Дніпропетровщини, які оновлюються за програмою "Велике будівництво". Загалом у межах програми цього року в області планують відремонтувати 387 км доріг.

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Рух під новим шляхопроводом відкрили на обїзній дорозі Дніпра, - Укравтодор 01
Рух під новим шляхопроводом відкрили на обїзній дорозі Дніпра, - Укравтодор 02
Рух під новим шляхопроводом відкрили на обїзній дорозі Дніпра, - Укравтодор 03

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    к тому что достроить долгострой (80% готовности) - это важно!
    но не надо всю славу приписывать умелому манипулятору преЗЕ и его большому крадивныцтву
    у нас есть детсад который пышно открыли - а там из готового красивый фасад... а денег на большее уже не дают ибо уже его посчитали как сданый...
  • DI GI
    причем строят в долг. А значит потом вместо дорог будем отдавать долги и все снова покроется ямами.
  • DI GI
    слушайте, ничего ведь не меняется. те 2.5 км строили при Порошенко, пиарился на этом некий Голик, который теперь пиарит Зеленского. Ничего не изменилось. При Порошенко было бы то же самое.
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