Наслідки російського обстрілу Красногорівки зі 120-мм мінометів і протитанкової гармати. ФОТОрепортаж

Учора, 31 серпня 2021 року, з 14:35 до 15:25 російсько-окупаційні війська із західного напрямку окупованої Старомихайлівки здійснили обстріл із застосуванням міномета калібру 120 мм (7 мін) і протитанкової гармати МТ-12 (2 снаряди) населеного пункту Красногорівка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на українську сторону СЦКК.

Українська сторона СЦКК акцентує увагу, що використання цього озброєння заборонено Мінськими угодами.

"В результаті обстрілу були зафіксовані характерні розриви в полі в безпосередній близькості від житлових будинків. Зазначені дії збройних формувань Російської Федерації свідчать про небажання дотримуватися режиму припинення вогню та наражають місцеве населення на небезпеку", - наголошується в повідомленні.

Про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ.

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