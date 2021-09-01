Старшина однієї з військових частин на Закарпатті збував метамфетамін і розпродавав військове майно, - ДБР. ФОТОрепортаж

ДБР докладає максимум зусиль задля недопущення розповсюдження наркотичних засобів серед військовослужбовців ЗСУ. Адже саме у такий спосіб ворог підриває бойовий дух бійців та дисципліну в армії, спонукає розвиток інших негативних явищ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

На Закарпатті працівники ДБР затримали старшину військової частини, який продавав наркотичні речовини військовослужбовцям, а також збував військове майно.

За даними слідства, старшина отримував наркотичні речовини від офіцера, який перебуває в зоні проведення ООС, а також через "закладки" від інших постачальників.

Після цього він розповсюджував наркотики серед військовослужбовців.

Так, 4 серпня працівники ДБР задокументували, як військовий продав 52 грами метамфетаміну за 75 тис. гривень.

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Вже 30 серпня 2021 року старшину затримали "на гарячому" – під час збуту приблизно 300 грамів метамфетаміну за 405 тис. гривень. Наступного дня йому повідомили про підозру.

Крім того, він привласнив та продав майно військової частини:

• прилад нічного бачення за 1700 доларів США;

• 20 багнет-ножів із серійними номерами за 10 тис. гривень.

Кримінальне провадження розпочато за фактом незаконного придбання та збуту наркотичних речовин, а також викрадення військового майна (ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 410 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

Працівники ДБР також встановлюють причетність до протиправних дій інших військовослужбовців.



Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону, оперативний супровід – ТУ ДБР Львова.





Фото: сайт ДБР