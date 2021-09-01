Центр надання адмінпослуг побудували в Новій Каховці: Щодня він зможе приймати до 150 відвідувачів. ФОТОрепортаж

На Херсонщині в Новій Каховці завершили будівництво нового центру надання адміністративних послуг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська ОДА.

Після будівництва в рамках президентської програми "Велике будівництво" ЦНАП буде обслуговувати понад 70 тис. жителів Новокаховської громади та інших прилеглих населених пунктів. Щодня центр надання адмінпослуг зможе приймати до 140-150 відвідувачів.

"Якісні та комфортні послуги мають бути доступними для всіх. У ЦНАПі можна оформити необхідні документи не відвідуючи десятки установ, а прийти й отримати необхідну довідку швидко та на місці. Це буде установа перш за все для людей, де кожен відчуватиме повагу до себе й отримуватиме якісне обслуговування", - підкреслив глава Херсонської ОДА Сергій Козир.

Після отримання та встановлення необхідного обладнання установа почне приймати відвідувачів.

Новокаховський ЦНАП має приміщення фронтофісу та бекофісу. В установі влаштували відкритий простір у зоні обслуговування і комфортні місця для очікування та обслуговування, в тому числі для людей з обмеженими фізичними можливостями. ЦНАП надає універсальне обслуговування фахівцями високого рівня з можливістю онлайн-запису на відвідування центру.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що програма "Велике будівництво" допомагає модернізувати інфраструктуру в країні і створює додаткові робочі місця, що особливо важливо під час пандемії коронавірусу.

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